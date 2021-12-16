  • 25°C
香港時間 : 20211216日 (週四) 16:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財個案】40歲擬3年後變賣資產移居英國　應怎善用100萬流動資產增值財富？

博客 15:25 2021/12/16

分享：

近年不少港人移居海外，要應付新生活，事前的理財規劃就相當重要。有讀者今年40歲，計劃3年後為子女教育而移居英國，現時自住物業以太太個人名義持有，另外持有約100萬元的流動資產，應如何善用現有資產增值財富？又應否使用首置名額置業，3年後再沽出？看看龔成是如何回答。

讀者：

本人在現時財務前路上遇到決擇困難，不知該如何決定才是最佳的安排，希望你可以指點下迷津。

本人居於香港，年屆40，有2歲BB，太太及工人姐姐共4人同居於一個400呎自置物業。主力一人工作，太太為全職媽媽，收入為年薪70萬元左右。

資產方面，流動資金約100萬元（現金70萬元，30萬元股票，美股佔當中80%），固定資產只有以太太個人名義持有自住物業（估價600萬元，按揭300萬元）。

希望在資產上有增值，有考慮過3年後為了小朋友教育而變賣資產移居英國。希望在這幾年時間好好利用增值機會及還有自己首置嘅名額。

希望請教下你的觀點及建議，謝謝！

【59歲持30萬準備退休 逆按揭每月領1.2萬憂難追通脹 應如何部署？：按此

個案重點

  • 年齡：40歲
  • 年薪：70萬元
  • 現金：70萬元
  • 股票：30萬元
  • 自住物業：約值600萬元
  • 理財目標：3年後移居英國

龔成︰

首先，你要明白3年唔係一個長時間，就算投資再優質資產，都會有機會出現波動，影響最終回報。由於你3年後你計劃變賣資產移民，物業這類流動性較低的投資，我就唔建議，而且無人知中短期個樓市會點走。

而你手上流動資金，可以投資一些較平穩增值的優質股，去盡量把握這3年，做一個較穩妥的增值。

策略上，除了現有資金，你可以用每月5成儲蓄做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

【40多歲移居澳洲 計劃用80萬元投資 冀年回報達10%有可能嗎？：按此

若你想進取些，可集中「平穩增值股」，相反你想保守少少，可以集中在「收息股」上。

平穩增值股，例如指數基金，港股盈富基金 （02800） 、有投資美股可投資Vanguard標普500指數ETF（美：VOO），另外，亦可考慮：

同時，可以建立一個收息股的組合，目標是5%、6%的股息率的收息股，例如：

另外，有些更有超過8%的高息股，但股價就略有風險，你可以小注，例如：


現時大市只是合理區，你現有70萬元資金，可以再投入多20至30萬元，用「分注」形式，慢慢買貨。餘下資金和每月的一半儲蓄，就等大市出現一定程度的下跌，才大力度掃貨，然後長綫投資。

之後，到你要移民前半年左右，就開始慢慢分段沽貨套現。唔好等到用才一次過沽，因為無人知當時個市況係點樣。所以，你要分段沽貨，去平衡價值波動的風險。

 

【本文獲作者龔成授權轉載】

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

最新專欄文章 更多

博客 - 【理財個案】59歲持30萬準備退休　逆按揭每月領1.2萬憂難追通脹　應如何部署？
2021/12/09
【理財個案】59歲持30萬準備退休　逆按揭每月領1.2萬憂難追通脹　應如何部署？
博客 - 【理財個案】計劃明年底屆58歲提早退休　冀自製每月3萬被動收入應怎部署？
2021/12/02
【理財個案】計劃明年底屆58歲提早退休　冀自製每月3萬被動收入應怎部署？
博客 - 【理財個案】35歲持50萬望5年內置業　月供阿里比亞迪是否可行？
2021/11/25
【理財個案】35歲持50萬望5年內置業　月供阿里比亞迪是否可行？
博客 - 【理財個案】42歲持2物業望換退休居所　冀創造每月1.5萬被動收入如何部署？
2021/11/18
【理財個案】42歲持2物業望換退休居所　冀創造每月1.5萬被動收入如何部署？
博客 - 【理財個案】40歲月入6萬計劃買樓收租　1萬月供股票組合應點砌？
2021/11/11
【理財個案】40歲月入6萬計劃買樓收租　1萬月供股票組合應點砌？
港股 基金 股票 收息股 儲蓄 移民 美股 香港 英國

下一篇文章

【交稅2021】稅季又到想借平錢？　一綫財務機構稅貸有咩優勢？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【理財個案】59歲持30萬準備退休　逆按揭每月領1.2萬憂難追通脹　應如何部署？
【理財個案】59歲持30萬準備退休　逆按揭每月領1.2萬憂難追通脹　應如何部署？
博客 - 美國倘加息　港P及H會點走？
美國倘加息　港P及H會點走？
博客 - 加息真係不利樓市？
加息真係不利樓市？
博客 - 【交稅2021】稅季又到想借平錢？　一綫財務機構稅貸有咩優勢？
【交稅2021】稅季又到想借平錢？　一綫財務機構稅貸有咩優勢？
鐘錶群星閃耀時　愛彼Royal Oak系列最新列陣
鐘錶群星閃耀時　愛彼Royal Oak系列最新列陣
博客 - 綠色按揭回贈的限制　借足按揭無福消受
綠色按揭回贈的限制　借足按揭無福消受
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款