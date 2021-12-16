【理財個案】40歲擬3年後變賣資產移居英國　應怎善用100萬流動資產增值財富？

近年不少港人移居海外，要應付新生活，事前的理財規劃就相當重要。有讀者今年40歲，計劃3年後為子女教育而移居英國，現時自住物業以太太個人名義持有，另外持有約100萬元的流動資產，應如何善用現有資產增值財富？又應否使用首置名額置業，3年後再沽出？看看龔成是如何回答。

讀者：

本人在現時財務前路上遇到決擇困難，不知該如何決定才是最佳的安排，希望你可以指點下迷津。

本人居於香港，年屆40，有2歲BB，太太及工人姐姐共4人同居於一個400呎自置物業。主力一人工作，太太為全職媽媽，收入為年薪70萬元左右。

資產方面，流動資金約100萬元（現金70萬元，30萬元股票，美股佔當中80%），固定資產只有以太太個人名義持有自住物業（估價600萬元，按揭300萬元）。

希望在資產上有增值，有考慮過3年後為了小朋友教育而變賣資產移居英國。希望在這幾年時間好好利用增值機會及還有自己首置嘅名額。

希望請教下你的觀點及建議，謝謝！

【59歲持30萬準備退休 逆按揭每月領1.2萬憂難追通脹 應如何部署？：按此】

個案重點 年齡：40歲

年薪：70萬元

現金：70萬元

股票：30萬元

自住物業：約值600萬元

理財目標：3年後移居英國

龔成︰

首先，你要明白3年唔係一個長時間，就算投資再優質資產，都會有機會出現波動，影響最終回報。由於你3年後你計劃變賣資產移民，物業這類流動性較低的投資，我就唔建議，而且無人知中短期個樓市會點走。

而你手上流動資金，可以投資一些較平穩增值的優質股，去盡量把握這3年，做一個較穩妥的增值。

策略上，除了現有資金，你可以用每月5成儲蓄做月供。其餘先儲起，用一邊月供一邊儲蓄的策略。

【40多歲移居澳洲 計劃用80萬元投資 冀年回報達10%有可能嗎？：按此】

若你想進取些，可集中「平穩增值股」，相反你想保守少少，可以集中在「收息股」上。

平穩增值股，例如指數基金，港股盈富基金 （02800） 、有投資美股可投資Vanguard標普500指數ETF（美：VOO），另外，亦可考慮：

同時，可以建立一個收息股的組合，目標是5%、6%的股息率的收息股，例如：

另外，有些更有超過8%的高息股，但股價就略有風險，你可以小注，例如：

佐丹奴國際 （00709）

中石化 （00386）

互太紡織 （01382）

富豪產業 （01881） 等

記住，股價略波動，不能太過大注。



現時大市只是合理區，你現有70萬元資金，可以再投入多20至30萬元，用「分注」形式，慢慢買貨。餘下資金和每月的一半儲蓄，就等大市出現一定程度的下跌，才大力度掃貨，然後長綫投資。

之後，到你要移民前半年左右，就開始慢慢分段沽貨套現。唔好等到用才一次過沽，因為無人知當時個市況係點樣。所以，你要分段沽貨，去平衡價值波動的風險。

【本文獲作者龔成授權轉載】