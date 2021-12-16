【退休理財】退休要有多少儲備才足夠？　2個方法計算儲蓄目標金額

為退休儲蓄設定明確的目標是規劃未來的第一步。建立一個目標儲蓄金額可以幫助你估計每月投資多少，並讓自己跟蹤進度，可以幫助估計何時準備退休（雖然當然愈早愈好）。

不過，有些人可能會感到不知所措，因為在計算需要為退休儲蓄多少時不知道應從哪裡開始。不過不用擔心，每個人都可以使用兩種非常簡單的方法來很好地了解他們需要的退休金額應該是多少。

1. 假設需要最終工資的10倍

設定退休目標的最簡單方法之一，是弄清楚你的年終薪水是多少，並假設你將需要該金額的10倍。你可以通過估計離退休還剩多少年，並假設你將從當前工資中獲得每年2%的加薪來計算你的最終工資。例如，如果你目前的年收入為40萬元，你會假設你明年的收入為40.8萬元，後年為41.6萬元，如此類推。

如果你打算在大約10年後退休，那麼你的最終薪水將約為48.8萬元，因此你應該將你的積蓄目標設定為約488萬元。

2. 計劃替換你最終工資的80%

還有另一種非常簡單的方法，但它需要更多的步驟和更多的假設。假設你退休時的收入想達到最終工資80%，你將再次需要使用上述假設，每年加薪2%的方法計算你的最終工資，直到10年後退休。如果你的最終工資為48.8萬元，80%即是39萬元。下一步是弄清楚有多少儲蓄會給你帶來這麼多收入。要做到這一點，你必須知道你的提款率，你每年要提取的帳戶餘額的百分比。

一個普遍的經驗法則是，你可以在第一年提取4%，然後每年根據通脹率向上調整，而且你可能不會用完錢。要遵循4%規則，只需將你想要的收入（39萬元）乘以25，即可查看你的儲備金需要多大。此計算表明你應該以節省約975萬元為目標。

要計退休目標可用網上一些退休計算機，如果要用傳統些方法計，則可參考以上兩個。

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本文所提供的訊息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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