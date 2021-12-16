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【交稅2021】ZA Bank聖誕限定稅貸雙重賞　實際年利率1.49%　兼賺最高萬元獎賞

精明消費 12:10 2021/12/16

分享：

ZA Bank推出聖誕限定稅貸雙重優惠，合資格用戶可獲「一口價」1.49%實際年利率，兼賺高達10,000元獎賞。

【信用卡交稅優惠回贈一覽　邊張卡可享高達700元獎賞？：按此

由即日起至2021年12月26日，用戶於申請稅貸流程中輸入優惠碼「XMAS149」，即可獲85折貸款優惠券1張。凡於12月31日或之前成功提取20萬元或以上、還款期6至36個月的貸款，實際年利率保證為1.49%。另外，用戶憑該優惠碼成功提取貸款後，將透過ZAQuest獲贈扭蛋1枚，可隨機抽取5萬至100萬個不等的ZACoin獎賞（相等於500元至1萬元）。

同時，全新ZABank用戶申請貸款可尊享額外400元現金獎賞。新用戶透過ZABank官方網站的「貸款」頁面遞交申請，最快90秒可獲得初步審核結果，全程毋須提交任何申請證明文件。

想知更多有關交稅最新消息及優惠，請留意稅務懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 生活理財

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