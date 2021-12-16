  • 24°C
香港時間 : 20211216日 (週四) 12:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交稅2021】ZA Bank聖誕限定稅貸雙重賞　可實際年利率1.49%　兼賺最高萬元獎賞

精明消費 12:10 2021/12/16

分享：

ZA Bank推出聖誕限定稅貸雙重優惠，合資格用戶可獲「一口價」1.49%實際年利率，兼賺高達10,000元獎賞。

【信用卡交稅優惠回贈一覽　邊張卡可享高達700元獎賞？：按此

由即日起至2021年12月26日，用戶於申請稅貸流程中輸入優惠碼「XMAS149」，即可獲85折貸款優惠券1張。凡於12月31日或之前成功提取20萬元或以上、還款期6至36個月的貸款，實際年利率保證為1.49%。另外，用戶憑該優惠碼成功提取貸款後，將透過ZAQuest獲贈扭蛋1枚，可隨機抽取5萬至100萬個不等的ZACoin獎賞（相等於500元至1萬元）。

同時，全新ZABank用戶申請貸款可尊享額外400元現金獎賞。新用戶透過ZABank官方網站的「貸款」頁面遞交申請，最快90秒可獲得初步審核結果，全程毋須提交任何申請證明文件。

想知更多有關交稅最新消息及優惠，請留意稅務懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【5000元消費券】八達通尾期消費券1,000元　今日有得拎
今日
【5000元消費券】八達通尾期消費券1,000元　今日有得拎
【消委會】10個月內花15萬買療程　消委會籲勿輕信免費或平價體檢
2021/12/15
【消委會】10個月內花15萬買療程　消委會籲勿輕信免費或平價體檢
【消委會】消委會拆解信用卡透支陷阱　套現分期借10萬點樣要還39.5年？
2021/12/15
【消委會】消委會拆解信用卡透支陷阱　套現分期借10萬點樣要還39.5年？
【交稅2021】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至12月15日）
2021/12/15
【交稅2021】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至12月15日）
【交稅2021】信用卡交稅優惠回贈一覽　邊張卡可享高達700元獎賞？
2021/12/14
【交稅2021】信用卡交稅優惠回贈一覽　邊張卡可享高達700元獎賞？
眾安銀行 稅務貸款

上一篇文章

【聖誕節2021懶人包】聖誕打卡搵食好去處　一文盡覽商場食肆酒店自助餐優惠（更新至12月16日）

下一篇文章

【消費優惠】半島酒店快閃優惠　指定網上平台訂房享買一送一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年12月6日）
【核酸檢測】醫療檢測機構新冠病毒測試收費及需時比較（資料更新至2021年12月6日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至12月14日）
【5000元消費券懶人包】電子消費券如何領取／使用限制／優惠一覽（更新至12月14日）
【交稅2021】信用卡交稅優惠回贈一覽　邊張卡可享高達700元獎賞？
【交稅2021】信用卡交稅優惠回贈一覽　邊張卡可享高達700元獎賞？
【工展會2021】12月11日開鑼8元入場　400個購物優惠低至1折　打兩針免費入場
【工展會2021】12月11日開鑼8元入場　400個購物優惠低至1折　打兩針免費入場
【5000元消費券】八達通尾期消費券1,000元　今日有得拎
【5000元消費券】八達通尾期消費券1,000元　今日有得拎
【5000元消費券】OK便利店用八達通拎第二期消費券　送合共$20現金券（附優惠詳情）
【5000元消費券】OK便利店用八達通拎第二期消費券　送合共$20現金券（附優惠詳情）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款