【MPF】強積金今年資金流入或見3年新低　3基金首十一個月回報逾22%

積金評級公布，強積金資產總值在11月份單月下跌285.7億元，11月底的資產總值約為1.166萬億元。11月份的資金淨流入總額約為31.4億元，年初至今首11個月累計資金淨流入總額約為421.2億元，預計將會錄得這3年以來最低的年度資金淨流入。

【首十一個月強積金人均蝕2,889元 三類別基金指數全面報跌：按此】

香港及中國、美國和環球股票基金在11月份吸引了最多的強積金資金淨流入，並有望成為2021年度的資金流首3大贏家。強積金資金繼續流出傳統的「安全」資產類別（保守基金、保證基金和債券基金），並在11月份和年初至今首11個月錄得最多的強積金資金淨流出。

另外，駿隆亦公布強積金市場佔有率報告，業界龍頭首3位依次為宏利（26.8%）、滙豐（17.8%）及永明（10.9%）。於過去12個月，宏利及永明錄得最多市場佔有率增幅，分別增1.3%及1%。相反，滙豐的市場佔有率則下滑最多，跌1%。

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責任編輯：鄭樂怡

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