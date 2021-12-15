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【ESG】信安推亞洲ESG主題基金　冀助退休部署被動收入

ESG投資 18:40 2021/12/15

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信安宣布，推出信安可持續亞洲收益基金，以及即將推出信安可持續亞洲資產配置基金，兩隻基金均會納入信安豐盛投資系列。新基金已獲證監會認可並納入「綠色基金和環境、社會及管治（ESG）基金列表」之內，為零售投資者帶來首個本地註冊ESG主題亞洲收益及配置策略的投資機遇，信安指投資者可考慮以基金作為退休前後的收入方案之一。

【MSCI ESG趨勢報告揭示 可持續投資未來10年風險與機遇：按此

新基金藉由投資在亞太區的環境、社會及管治（ESG）領導者及企業，為投資者帶來中長期的資本增值和收益，投資組合經過100%的ESG篩選。新基金亦提供不同的股份類別，包括各種添利類單位，為希望每月獲得更高潛在收益的投資者，達致理想的收益水平。

信安稱，有關新基金於香港註冊，相對風險程度屬低至中，可供本地居民及大灣區內地居民投資，為跨境理財南向通的投資產品之一。

信安投資及退休金服務行政總裁程浩賢表示，有潛在定期派息的投資產品能提高退休保障，可有助退休人士維持生活水平，並對財務穩健更有信心。他續指，ESG指數的表現或可勝過傳統的非ESG指數，認為投資ESG並不等於要犧牲投資回報。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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