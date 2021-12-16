RIMOWA變種Vol.1　10個創作單位齊來發功

一個新冠疫情令全球的旅遊業近乎停頓下來，但作為以生產旅行用品的品牌要在這個難關生存下來，就必須花更多腦筋去挑起大家的慾望，好等在這個大家都不能出門的日子裏，為未雨綢繆先購行李箱。於是，身為LVMH門下的Rimowa，索性找來10個單位為品牌旗下項目來一次大規模的改頭換面。

▲ 經MARKET創作的Rimowa旅行箱和背囊。（圖片品牌提供）

誠然，將行李箱的外觀來位來個改頭換面絕對不是新鮮的事情，Rimowa以往與時裝品牌如Off-White或Fendi的合作，都是類似相近將行李箱來個時裝化的企劃，要再一次叫人耳目一新，還必須有更令人動容和富創作的設計師參與方可成功。

這一次名為Vol. 1的系列，概念源自疫情期間各地實施旅遊限制，公眾開始分享在家中如何使用Rimowa行李箱的照片時，於是，啟發了品牌請來10位設計師，運用他們的獨特美學將品牌的Original、Classic、Personal和Never Still系列的產品來一次破格演繹，但在求變的同時，設計師亦必須貫徹產品的實用性和原有的用途為依歸。

以下信手拈來部分作品，看看大家對這一批「變種」的Rimowa有沒有觸動你的掏腰包的能力？與此同時，為配合Rimowa回饋全球社區的計劃，所有收益將會撥捐予2019冠狀病毒病疫苗實施計劃（COVAX），這計劃旨在確保每個國家也有平等的機會以合理價格取得疫苗。

▲ Pleasures在合金盒子上作重新創作。（圖片品牌提供）

Pleasures

來自洛杉磯品牌Pleasures以「死寂的星球毫無樂趣」為理念，與視覺藝術家Brvinfreeze合作，利用舊錄影帶、舊照片和其他經典素材，再利用電腦創作的藝術品以人手添加在Classic Trunk行李箱、Never Still Backpack和圖中的Personal鋁鎂合金中性硬殼斜袋上，有否叫你眼前一亮？（$18,037）

▲ HBA為Rimowa旅行箱添上一件衞衣。（圖片品牌提供）

HBA

約品牌Hood By Air（HBA）由Shayne Oliver及Raul Lopez於2006年創立，以推出衞衣等街頭服裝打響名堂，不過，3年前經不起時尚洪流而停產，但近日子又再重出江湖，今次與Rimowa合作，設計師謂：「鬆身的毛圈布連帽衛衣十分舒適，是出行時的理想之選，既然如此，何不將這種舒適體驗延伸至行李箱上？」說到底是將將連帽衞衣套在品牌經典的鋁製行李箱外，究竟大家賣不賣這個帳？（$20,942）

▲ 經MARKET創作的Rimowa旅行箱和背囊。（圖片品牌提供）

MARKET

MARKET由紐約設計師Michael Cherman創立，品牌一直以來協助滿懷創意人士和獨立的設計師將他們的意念推出市場，同時透過提供適當的培訓、資源及指導，讓他們進入設計及街頭服行業。這一次MARKET找來Rimowa的Original Trunk XL行李箱和Never Still Backpack背囊，以噴槍手法繪畫出Acid House笑臉圖案，不過新意略為欠奉。（$8,093）

▲ Pizzaslime為Rimowa行李箱戴上假髮。（圖片品牌提供）

▲ Pizzaslime為Rimowa tote bag加入大量眼睛，喻意eye-catching。（圖片品牌提供）

Pizzaslime

和MARKET一樣來自洛杉磯街頭服品牌Pizzaslime，一直以來，設計以趣怪惡搞聞名，是次他用上Never Still Tote手挽袋加上多隻眼睛裝飾，目的就是想營造出「eye-catching」的模樣，製成品可說是非常貼題。與此同時，又應用了Original Check-In M行李箱，將10個假髮縫合成為一個hairy李箱套。（手挽袋$9,339、行李箱$20,942）

▲ 英國時裝設計師Ashley Williams為Rimowa添加上一件毛衣。（圖片品牌提供）

Ashley Williams

2015年出道的英國時裝設計師Ashley Williams，當時於首場個人時裝展以叛逆華麗的設計，火速成為炙手可熱的女裝設計師。這一次夥拍Rimowa，她形容自己的概念為「行李箱的衣服」，於是以色彩繽紛的馬海毛針織拼布包裹著鋁製Cross-body bag，為這小盒子加上一件毛衣。（$18,037）

產品查詢：www.hbx.com