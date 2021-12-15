ECA調查：香港蟬聯全球生活費用最高的城市　上海廣州打入10大

人力資源顧問機構ECA International發表最新的「生活費用研究」結果，香港蟬聯全球生活費用最高昂的城市，而中國內地城市的排名均有所上升，有4個城市躋身首15位，當中上海和廣州均打進全球前10位。

人民幣滙率強勢 生活成本增

在本港經濟增長受新冠疫情影響於2020年放緩後，物價已開始迅速上升。ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，今年本港物價整體錄得2.7%的增幅，而本地物價上漲則反映出，香港的經濟正從疫情及近年的政治和社會運動的影響中逐步復甦。

由於人民幣滙率強勢，以及本地物價錄得相對較高的增幅，令中國內地城市的排名有所上升。關禮廉續指，全球新冠疫情於去年初緩和，帶動市場對內地商品需求上升，使人民幣滙率表現較其他主要貨幣強勢，令外派僱員在這些城市的生活費用較以往昂貴。此外，因應燃料價格上升，今年內地的通脹率亦有所提高。

■2021年外派僱員生活費用最高的10個城市■

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新加坡全球排名上升2位

泰國經濟受到旅遊業拖累，所有泰國城市的排名均錄得顯著下降，曼谷排名下跌了12位，跌出全球生活費用最昂貴城市的前50名。而新加坡的排名則保持穩定，其全球排名上升兩位至第12位。

在日本方面，日本所有城市的排名都有所下降，東京被日內瓦超越跌至第3位，而橫濱則跌出全球前10位，排第16位。關禮廉指出，由於日圓疲弱，令日本的生活成本較其他地區為低。儘管日本物價受進口商品價格上升的影響出現罕見的上漲，但由於日圓跌幅超過物價漲幅，日本城市的生活費用已低於全球一些主要城市。

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至於全球方面，由於歐元滙率持續不穩，大部分的歐盟城市排名均有所下降，巴黎跌出全球前30位，而其他歐洲城市如馬德里、布魯塞爾和羅馬的排名亦有所下跌。

ECA International的生活費用排名結合了ECA的生活費用調查和住房數據的結果，比較121個國家中208個城市的外派僱員在日常所需的生活成本。調查在每年3月和9月進行，針對外派僱員經常購買的一籃子日常貨品及服務進行價格調查，今次數據反映ECA於2020年9月和2021年9月調查之間的同比變動。

責任編輯：曹佩鈞

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