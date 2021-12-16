【聖誕節2021】白雪紛飛A Disney Christmas　去迪士尼睇巡遊參加舞會食大餐

香港迪士尼樂園將由即日至1月2日舉行「A Disney Christmas」，一班迪士尼朋友已換上冬日服飾，並用歌舞和大家一起歡度聖誕節及新年。園內更有5大打卡位，整天都會落下白皚皚的飄雪，讓入場人士仿如置身於白雪外國小鎮。

奇妙夢想城堡舞台上，日間會舉行「米奇與好友聖誕舞會」，而晚上則會上演「奇妙飄雪，聖誕高飛」表演。此外，樂園亦邀請了超過10組本地社區合唱團，在園內表演悠揚節日樂曲。

在美國小鎮大街上，Duffy會和好友一起呈獻「冬雪歡樂巡禮」。大街中央會有一棵巨型聖誕樹，會有漫天飄雪，聖誕樹和大街在傍晚會亮起燈光，同時有音樂表演助興。幻想世界內的夢想花園裏，同樣不時會有飄雪，入場人士可在夢想花園的冬日市集選購多款聖誕商品、特色小食及特飲。

美食方面，大街市集及戶外小食亭將有多款精緻小食供應。樂園內的餐廳及香港迪士尼樂園酒店也會供應特別節日套餐。

門票及餐飲預訂詳情，載於迪士尼樂園官方網頁。

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香港迪士尼樂園度假區「A Disney Christmas」 日期： 由即日至2022年1月2日

開放時間一覽 特別套票價格： 1. 雙重暢玩套票

（可於9月17日至2022年1月19日期間任選2天進入樂園） 標準門票：699元

小童門票：520元

3歲以下小童免費入場 2. 迪士尼「尊享優先通行」連1日門票套票

（5個選3個指定遊樂設施，尊享優先通行1次） 標準門票（12至64歲）：838元

小童門票：674元

長者門票（65歲或以上）：299元

3歲以下小童免費入場 3. 迪士尼「尊享優先通行」連1日門票套票

（可玩8個指定遊樂設施，尊享優先通行1次） 標準門票（12至64歲）：968元

小童門票：804元

長者門票（65歲或以上）：429元

3歲以下小童免費入場 4. 迪士尼「尊享優先通行+」遊樂設施連「米奇與好友聖誕舞會」觀賞專區通行證

（不包門票） 通行證價格：429元 5. 1日門票（特定日子） 標準門票（12至64歲）：699元

小童門票：524元

樂悠咭持有人、長者門票（65歲或以上）：100元

殘疾人士：12至64歲 489元；3至11歲小童門票 366元

3歲以下小童免費入場 6. 1日門票（普通日子） 標準門票（12至64歲）：639元

小童門票：475元

樂悠咭持有人、長者門票（65歲或以上）：100元

殘疾人士：12至64歲 447元；3至11歲小童門票 332元

3歲以下小童免費入場

責任編輯：李伊洛

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