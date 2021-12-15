【職場調查】2022年就業展望調查　逾5成僱主會增聘人手　混合上班模式或新趨勢

2022年將至，人力資源機構Manpower Group日前公布2022年的就業展望調查，結果發現約有55%受訪僱主預計明年第一季會增加人手。

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調查於今年10月至11月進行，一共訪問了505名僱主，涵蓋11個行業，包括餐飲業、銀行業、零售業等。調查指，有55%僱主明年計劃增聘人手、18%僱主會打算裁減人手、25%表示會維持現狀未有計劃做調整，第一季整體就業展望指數為37%，去年同期為-2%。就業展望指數反映僱主下一季度增聘員工的意欲，數字愈高，顯示僱主有積極意欲招聘員工。

其中，餐飲及酒管業、資訊科技及通訊傳媒業增聘人手意欲最高，就業展望指數分別有66%及58%。其次分別是金融保險及地產業、教育醫療及政府、製造業等，展望指數有38%、38%及35%，顯示僱主對於明年有較樂觀的看法。

更多僱主採用混合上班模式

自疫情以來，不少企業都改為遙距在家工作，雖然本港疫情已經緩和，但有僱主仍然容許員工彈性工作。調查指，混合工作模式可控制公司開支成本，僱主意識到這種新模式的必要性，金融會計業及資訊科技行業都有約五成僱主繼續讓員工一周有2至3日遙距工作，其他時間則回到公司工作。而人力資源、行政支援亦有45%及43%僱主願意採用新的混合工作模式，可見原有的工作模式已經逐漸被改變。

責任編輯：嚴熹曼

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