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【ESG】MSCI ESG趨勢報告揭示　可持續投資未來10年風險與機遇

ESG趨勢政策 17:50 2021/12/15

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環境、社會和公司治理（ESG）近年愈來愈受到投資者看重視。，MSCI發表2022年的ESG趨勢展望報告，當中指出於近年，氣候變化超越公司治理，成最迫在眉睫並需要投資者關注的ESG議題。報告更中劃分出3大主題，展望於未來10年看到企業、投資者以及地球將會面臨多種新的風險。

該報告以3大主題，分別為氣候問題舉足輕重、ESG日趨主流化，以及潛在風險和機遇，展望於未來10年企業、投資者以及地球將會面臨多種新的風險。

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1. 氣候問題舉足輕重　續推動可持續投資

報告提及，隨着全球大型公司致力實現淨零排放、私營企業的排放受到來自大眾的檢視，將會衍生出新的「亞馬遜效應」。當電商平台亞馬遜需要落實減排時，其供應鏈的減排表現也受關注，供應鏈之間所面臨降低溫室氣體排放的壓力，將會像面臨降價壓力一樣常見。

與此同時，投資者在構建淨零投資組合時，將需要重新考慮投資涉及使用煤炭行業的難題。若單靠撤資，或難以推動整體經濟實現淨零。報告認為，投資者可能在他們能發揮影響力的領域增加投資，同時在不能發揮影響的領域撤資，並積極參與政策討論以改變現狀。

氣候變化問題日益受到人們所關注，應對不斷變化的氣候，投資資金不可缺少。隨着各國政府和超國家組織發行債券，為氣候問題解決方案提供資金，它們或將推動綠色債券市場的大規模擴張。

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2. ESG日趨主流化　監管助增加透明度

報告提及，隨ESG投資逐漸引起社會廣泛關注，相關的質疑也隨之而來。值得鼓舞的是，現時環球湧現通用的ESG語言，包括相關術語、定義、標籤及法規等，這將有助提升透明度，減低ESG投資漂綠的機會。

在監管方面，ESG也面對難題，MSCI指，僅在2021年，在12個市場中有至少34個監管機構和標準制定機構就ESG事宜進行正式諮詢，在未有統一標準的時候，企業和投資者難免會無所適從。ESG監管到底應是統整還是分而治之，仍是投資市場需要面對的難題之一。

現時，投資者、企業、媒體和大眾都希望能以ESG評級作為參考，MSCI展望，在不久的將來，法規和市場力量都能促進構建ESG評級的行為準則，來確定它們所應該涵蓋及不應該涵蓋的範圍。

3. 可持續發展潛在風險和機遇

報告指出，在氣候變化和生物多樣性的趨勢下，人們改變食物生產方式和飲食習慣變得更為有逼切性，而食品行業和農業都將面臨徹底的重塑。

與此同時，MSCI預計，全球健康危機的威脅也已迫在眉睫，到2050年，每年可能有1,000萬人將死於可治療的細菌感染。為應對這挑戰，需要大量投資新的抗生素，並在未來幾年內大幅減少抗生素的日常使用，特別是在農業領域。

私募金融的市場領導者開始引導全球資本實現淨零排放，報告指出，投資者也不能忽視弱勢的人群、社區和國家，對遏制氣候風險的重要性，因此未來的可持續發展必須找到公平轉型的方向，找出需要投資的領域與可投資性的聯繫。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色投資

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