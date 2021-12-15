【A股分析】瑞銀指明年中央政策基調有利A股　互聯網及家電股料可受惠

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，中央經濟工作會議設定了更積極的財政政策，加快支出進度，實施新的減稅降費政策，認為2022年整體政策基調有利於中國市場，可能推動A股出現春季行情。

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王宗豪指，中央經濟工作會議要求繼續實施反壟斷法，並重提「房住不炒」，但強調程度略有減弱，該行認為這進一步利好互聯網與房地產相關行業。去碳化仍是2022年突出的重點任務之一，再加上增強科技創新，這有利於可再生能源和科技行業。2022年新增的重點任務包括：全面實施IPO註冊制；應對人口老齡化的新的生育政策；鼓勵外資跨國企業投資。

2022年監管環境更可測

據此次中央經濟工作會議，加強反壟斷監管仍是一項重點任務，但政策立場看來有所軟化，現在它被歸在「提振市場經濟信心」中，且與2021年相比，相關任務數量明顯更少。此外，鼓勵跨國企業投資可能令2022年的監管環境更可預測。這種調整可能有助於提振互聯網相關板塊的估值。

家電板塊受惠房地產政策

中央經濟工作會議明確表示通過放鬆對基建投資和房地產行業政策來為穩增長提供政策支持，但王宗豪仍認為內地政府仍致力於控槓桿、令經濟在中長期內擺脫對基建和房地產投資的依賴。對於那些湧回這些相關行業的投資者而言，可能會面臨挑戰。相反，宜選擇通過超配家電板塊來投資這項主題，家電板塊有較長期增長潛能，可望獲益於2022年住房建設的改善以及產品更替和漲價。

共同富裕相關資訊紓緩憂慮

有部分投資者可能擔心共同富裕意味着在中國的投資回報會顯著下降，但中央經濟工作會議所公布的資訊可減緩部分投資者對共同富裕的憂慮。中央經濟工作會議指出，實現共同富裕需要先把「蛋糕做大」，之後再進行財富的合理分配，這個過程可能需要較長時間。這與該行的看法一致，即中國仍更強調經濟和居民收入的可持續增長並支持就業，而不是徹底、激進的收入分配。

責任編輯：鄭樂怡

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