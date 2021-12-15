【交稅2021】稅季又到想借平錢？　一綫財務機構稅貸有咩優勢？

稅季又到，唔少人都會想趁平申請Tax loan攞番少少Liquidity，純粹交稅又好，或者攞嚟做啲低風險投資，又係可行嘅選擇。不過就算你信貸記錄良好，還款能力完全能夠應付，Tax loan有時都唔係咁易申請。

Tax loan作為全年最平私人貸款，銀行除咗睇信貸記錄（主要係睇TU啦）同Debt Servicing Ratio（簡稱DSR，即係每月還款額除每月收入）之外，對客人嘅背景都會相當揀擇，即係話就算你以前還得起、將來亦還得起都好，我都唔一定借畀你㗎。

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Tax Loan喺TU同DSR外考慮嘅三大因素

雖然間間銀行嘅Credit policy都唔同（亦唔會對外披露啦），不過一般嚟講Tax loan都會要求良好嘅「職業」同「發薪記錄」，係咪即係唔做賭場找換店桑拿就叫做「良好」呢？

呢個要比你想像中難得多喇！呢度可以分「職業」、「發薪方法」、「工資穩定性」3方面嚟講。

職業嚟講，最好醫生、護士、律師、精算師、工程師、公務員，次一層就係大公司白領，再低一層就係大公司藍領或者細公司白領，如果大家係一間小小工程公司嘅裝修師傅，咁就唔好意思嘞。



發薪方法嚟講，最好係自動轉帳，月結單出糧嗰行要見到公司名＋SALARY，其次就係支票出糧，最差就係現金出糧同手寫糧單喇。



最後就係工資穩定性，每月定時定額最好，依靠佣金為主要收入嘅次之，自僱或者兼職又會再差啲喇。

係吖，篩吓篩吓都真係好多人申請唔到，例如你係一個名店Sales（哪怕你係Top sales）或者保險經紀（哪怕你係MDRT）就好可能申請唔到，我自己就好彩仲有份正職，如果Claim自己係全職Blogger就肯定唔睬我喇。

AEON CREDIT等一綫財務機構正填補銀行留下稅貸市場的空隙，而亦有一定競爭力喎

既然有利可圖，但係銀行又做唔到，自然就有財務公司出嚟填補市場空隙。

好多人講起財務公司，都會覺得佢哋只做一啲貸款能力好低嘅客人，產品嘅息口又一定會遠超銀行，不過呢啲都係刻板印象喇！

香港好多一綫嘅財務公司正逐步向銀行靠近，努力尋找一啲具備「還款能力」但又因各種原因無辦法喺銀行得到貸款嘅客人。

以AEON CREDIT為例，我諗大家去親AEON買嘢都會畀啲職員問有無AEON信用卡，其實AEON Group唔單止有百貨公司業務，仲有金融服務好似信用卡同貸款咁。我最近留意到佢哋嘅Tax loan，做到最多18倍月薪、6至24個月還款期、無手續費，月平息最低0.14%（即係APR 3.24%），額外現金回贈最多10,000元，單論Offer嚟講都無咩輸蝕畀銀行。

以佢哋借80萬分24個月攞盡1萬回贈嚟計Excel得出嚟嘅APR大概係2.02%（記住唔好信我，最好你自己都計吓），咁都好有競爭力喎！

喺呢度要戴多個頭盔先，理論歸理論，由於我睇唔到AEON CREDIT份Credit policy，亦已經無喺銀行Credit做好耐，AEON CREDIT嘅貸款要求比銀行多幾多彈性真係要實測一吓先知。

不過有一樣肯定嘅呢，就係呢類大型財務公司喺Distribution channel上比虛擬銀行同某啲傳統銀行上都係有優勢的，都係大家申請Tax loan時候要考慮嘅點。

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講起O2O體驗，好多銀行都真係要努力追趕喇

「全程毋須露面」我諗已經成為咗大家對財務機構嘅要求，咁佢哋提供嘅Tax loan亦都當然要做到啦。

咁銀行又需唔需要大家露面呢？

咁無實體分行嘅虛擬銀行當然無問題，因為從頭到尾都無機會畀大家「露面」嘛！不過正正因為連露面嘅機會都無，大家有事想即刻攞到答案，或者啲文件有問題想攞去分行做Certified true copy都唔得，所以虛擬銀行喺理論上對貸款嘅審慎程度會比傳統銀行仲要高，因為我連想見吓你／你啲文件嘅機會都無嘛！

而傳統銀行就唔係間間喺E-channel上面都做得咁足，就算全程可以網上申請，最後都可能要大家落分行Show個身份證、或者畀番份文件正本畀分行職員核對一下先攞到錢，少少煩咁啦。

咁一綫財務公司喺呢方面當然做得好，我亦試玩咗一下AEON CREDIT tax loan個手機申請流程，核對身份證嗰部分感覺上同一眾虛擬銀行用嘅Solution非常相似，應該係用同一間技術供應商（唔開名喇），所以如果大家開到虛擬銀行戶口，要用AEON CREDIT呢個核對身份證嘅技術都應該無問題喇。

又到稅季，如果你之前喺銀行撞過壁，可以留意一吓財務機構嘅Tax loan喇

講咗咁多，最後都係借錢啫，邊個平啲、回贈多啲、網點多啲、申請方便啲嘅咪用邊個咯，最後都係錢啫係咪？所以如果你之前喺銀行碰過壁，可以留意一吓財務機構嘅Tax loan喇，記住要搵一綫嘅，同埋睇清所有條款細則喇。

講起方便，𠵱家仲有唔少銀行要求借款人一定要用佢間銀行嘅戶口嚟還錢，如果你無戶口仲要特登開一個，雖然大部分銀行已經無咗最低存款，唔使借1萬蚊畀佢罰番要放5,000蚊最低結餘入去，不過都有少少煩啦。

其實𠵱家既然都有FPS，無論跨行放款定收款嘅手續費都極低，銀行實在毋須要咁苛刻啦；反觀一綫財務公司就正因為佢哋從來都無存款戶口，就無得咁多要求，還款安排上合理好多咯。

最後無論係借貸定投資，記住量力而為，先預祝大家聖誕快樂啦！

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (151) — 又到稅季，點解AEON CREDIT 等一線財務機構值得大家考慮一下呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。