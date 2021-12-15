▲ 【消委會】消委會拆解信用卡透支陷阱 套現分期借10萬點樣要還39.5年？

隨着信用卡消費愈來愈普及，不少人已習慣一卡傍身，方便日常購物簽帳及享優惠回贈，部分人更會用作緊急現金周轉。消委會調查發現，不同信用卡發卡機構提供的分期付款計劃，及現金透支借貸，實際年利率差異十分懸殊，當中以現金透支的財務費用實際年利率普遍較高，由5.9%至最高47.97%不等。消委會提醒，消費者透過信用卡貸款時，要留意利息、手續費及行政費等成本，亦要留意相關附帶條件及限制，慎防小債變大債。

消委會向21間發卡機構查詢有關信用卡貸款服務的資料，共收集了69個貸款計劃資料，包括30個商戶分期／簽帳分期／結單分期計劃、19個現金套現分期計劃，及20個現金透支計劃，以比較各類借貸服務的條件，包括實際年利率、貸款限額、利息、手續費、行政費，以至提早或逾期還款的費用等。

【信用卡交稅優惠回贈一覽 邊張卡可享高達700元獎賞？：按此】

分期計劃間實際年利率懸殊

消委會發現，不同分期計劃之間的實際年利率可以相距很大，若以現金套現分期計劃借貸，其實際年利率可比簽帳或結單分期高出許多。以總簽帳或月結單結欠金額為1萬元為例，並以12個月分期還款，各簽帳分期及／或結單分期計劃的實際年利率介乎0.35%至25.39%；然而，若套現1萬元，分12個月還款，各套現分期計劃的實際年利率則介乎1%至44.45%。

此外，9個簽帳分期或套現分期計劃會因應分期的金額，而收取不同的利息及／或手續費，6個計劃就較高貸款金額收取較低利息及／或手續費。當中一間發卡機構套現15萬元以下、15萬元至30萬元，以及套現30萬元以上，每月最低手續費分別為0.23%、0.15%、0.13%。消委會提醒，儘管借貸金額愈高，手續費下降，但要支付的利息金額也是更大，故若消費者有意以信用卡借貸，務必要三思。

【為着數你可以去到幾盡？ 點解信用卡推廣總係要登記？：按此】

每月只最低還款額 需逾39年才可還清

持卡人若未能準時清繳結單總結欠，就會招致財務費用，當中又以現金透支的財務費用實際年利率普遍較高。現金透支利息多由透支當日起按日計算，以100,000元透支貸款額，月息2.62%，手續費為透支金額的3.5%，即使持卡人於透支後首個到期繳款日繳清月結單所有結欠共106,120元，但結單日與到期繳款日往往相距一段時間，故持卡人於下期月結單，仍會被收取由結單日至繳付結欠當日的利息，即需再繳付2,620元的利息，才正式繳清欠款。

若持卡人選擇較長的還款期，借貸成本自然會愈高。舉例簽帳／套現分期100,000元，以6個月分期還款，實際年利率為5.46%，總利息及費用為1,560元；以24個月分期還款，實際年利率為6.04%，總利息及費用為6,248元；若持卡人每月只能準時繳付最低還款額，雖然可避免逾期費用，但實際年利率高達33.22%，需長逾39年才可還清相關貸款，而且總利息及費用247,364元，高達總貸款金額的2.47倍。

消委會強調，信用卡借貸看似方便，但涉及的利息可以很高，消費者切忌貪圖一時便捷，或純粹因為「免息、免手續費」等招徠便草率簽帳、套現或作現金透支，若未能準時還款，最終要承擔大額利息和逾期費用，招至本息不斷疊加，令債務愈滾愈大。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料