【好去處】小馬寶莉與好友全能運動會　一家大細挑戰8項運動　最啱小朋友放電

小朋友又準備放聖誕假，家長可以帶小朋友去邊到放電？

全港首個「小馬寶莉與好友全能運動會」將於12月17日至19日於香港會議展覽中心舉行，家長可以帶同3歲至12歲的小朋友，一起與小馬寶莉（My Little Pony）、薯蛋頭先生、變形金剛、培樂多和NERF等好友挑戰運動遊戲。會場佔地10,000呎，特設8項運動挑戰，每個項目都考驗小朋友的運動能力、眼界及平衡力，成功挑戰更可以獲得小馬寶莉獎牌，小孩子絕對可以在運動會上全力放電！

挑戰8項運動

運動會包括有射箭、冰壺、平衡車、足球等項目，只要挑戰成功，即可獲獎勵蓋印一個。憑「小馬寶莉與好友全能運動會」護照集齊5個或以上蓋印，便可獲頒「小馬寶莉全能獎牌」，認證小朋友的運動才能！參加者會獲得限定選手包，內含兒童限定版紀念Tee、運動毛巾、可摺疊背包及入場護照連月曆簿。活動亦特設加購同款成人Tee，讓大人細路穿上親子裝，一同參與運動會。

8項運動類型挑戰 1. 小馬鎮賽跑衝刺杯（短程賽跑）

2. 彩虹之力魔法球（乒乓球）

3. 一飛衝天薯蛋頭（射箭）

4. 薯蛋頭對對碰（冰壺）

5. 變形金剛衝「蜂」陷陣（平衡車）

6. 變形金剛一球入魂（足球）

7. PLAY-DOH樂在籃內（籃球）

8. 誰是NERF得分王？（射擊）

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每本「小馬寶莉與好友全能運動會」護照，可讓一位成人及一位12歲或以下小童進入運動會場地，體驗8大運動遊戲各1次。想加多一位成人進場，只需捐款30元或以上到現場設置的「保良局流動玩具圖書車」捐款箱。如果小朋友想自由挑選運動項目參與，更另設有追加運動體驗券，只需100元即可追加4次體驗。活動扣除成本之全數收益將會捐助慈善機構。

門票可於網購平台KKday、Magicsky或遊樂場「智遊天地E3Club Playland」訂購。

「小馬寶莉與好友全能運動會」 活動日期：2021年12月17日至19日

活動時間：上午11時至下午8時

活動地點：香港會議展覽中心展覽廳1A-C「開心U12嬰童博覽」

門票價錢：350元（包1大人及1小童進場、選手包）

責任編輯：嚴熹曼

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