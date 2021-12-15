【消委會】10個月內花15萬買療程　消委會籲勿輕信免費或平價體檢

近年不少醫療中心提供「一站式」健康管理，如體檢、中醫、牙科、疫苗注射等服務。不過，消委會發現有醫療中心借低價體檢之名，推銷昂貴的療程，有消費者在10個月內合共花費15萬元。

10個月內花15萬購買療程

消委會早前接獲一宗投訴，事主原本打算了解身體檢查詳情，豈料被職員不斷游說購買服務，事主多次拒絕及要求離開不果，更被沒收提款卡。接近2小時疲勞轟炸後，事主最終付款購買1萬元的脫牙及近3萬的脊醫療程才獲准離開。

事主本身長期受精神問題困擾，其後不時收到該公司推銷電話，每次到門市幾乎都要付款才能離開，在10個月內合共消費超過15萬元，所購服務包括照腸、購買保健產品、重覆購買脊醫療程及兩套包括不同體檢項目的療程。經消委會介入後，該公司表示同意全數退款；消委會亦應投訴人要求，提醒該公司不可再透過任何途徑聯絡事主及向其推銷服務。

被遊說進行高價療程

除此之外，消委會亦接獲一名長者投訴，該名長者原本打算進行98元的脊骨檢查，惟職員表示事主脊骨有重大問題，事主隨即被帶去進行針灸治療。後來事主被告之是次中醫就診收費合共2,400元，更游說她即時購買8.8萬元療程，便可豁免是次費用。由於事主信用卡限額不足，職員隨即帶事主到附近的銀行櫃員機提取現金支付餘額。

由於事主患有腦退化及認知障礙，其家人認為事主對於對療程內容一無所知的情況下被游說消費，故要求該公司退款但不成功。獲消委會介入後，該公司強調銷售過程並無不妥，但同意安排全數退款。

另外，為免同類型事件再次發生，消委會向消費者提出3點建議，包括：

1. 消費者不應輕信免費或低價體檢宣傳招徠；

2. 應就體檢內容及服務提供者多作比較；

3. 並確定其符合專業資格以及按實際需要選用醫療服務。

責任編輯：曹佩鈞

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