  • 22°C
香港時間 : 20211215日 (週三) 18:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【元宇宙】中國首個元宇宙產品　百度「希壤」會帶來咩新體驗？

個人增值 16:40 2021/12/15

分享：

中國科技網絡巨頭百度（Baidu）日前宣布，將於今年12月27日開發中國首個元宇宙產品「希壤」，創造一個可容納10萬人的跨越虛擬與現實、永久續存的多人互動空間。「希壤」會於開發當天的下午2點在微博進行直播。

百度指「希壤」在視覺、聽覺、互動三大方面實現技術創新突破。每一個用戶都可以創造一個專屬的虛擬形象，在個人電腦、手機、可穿戴設備上登錄「希壤」，聽演講、逛街、交流、看展覽，例如戴上耳機可體驗沉浸式聲音視覺效果，而打開麥克風，就能實現多人語音交流。

「希壤」的城市設計融入了大量中國元素，包括有中國山水、文化、歷史都將融入城市建設和互動體驗中，設計中有千年古剎少林寺的景象，可與三寶和尚切磋武藝及探訪三體博物館等。「希壤」APP目前已在多個中國應用程式商店上架，而12月27日至29日舉行的2021年百度AI開發者大會將在「希壤」App舉辦，將設置一場主論壇和20場分論壇。

百度指目標是成為元宇宙引擎，為「希壤」以及其他元宇宙產品提供AI和雲計算能力。

    點擊圖片放大

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

文娛藝術 設計 耳機 中國 微博 歷史科 產品 元宇宙

下一篇文章

調查：新晉富裕階層財務信心創3年新高　疫情影響減弱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛擬資產】一幅數碼畫作索價5億？　8大最貴NFT藝術品　數碼作品為何值錢？
【虛擬資產】一幅數碼畫作索價5億？　8大最貴NFT藝術品　數碼作品為何值錢？
【人才排名】洛桑管理學院2021全球人才排名　香港登亞太榜首　咩原因最唔吸引？
【人才排名】洛桑管理學院2021全球人才排名　香港登亞太榜首　咩原因最唔吸引？
【名品攻略】Hermès VIP減價日買心頭好3攻略　梁麗翹分享Shopping秘技
【名品攻略】Hermès VIP減價日買心頭好3攻略　梁麗翹分享Shopping秘技
【網上熱話】內地女生畢業9年買兩層樓　一家三口月花2,000元　網民狠批：守財奴
【網上熱話】內地女生畢業9年買兩層樓　一家三口月花2,000元　網民狠批：守財奴
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【ESG】芬蘭90天全家免費移居計劃　吸港日綠色技術專才　更有機會獲永久居留？
【ESG】芬蘭90天全家免費移居計劃　吸港日綠色技術專才　更有機會獲永久居留？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款