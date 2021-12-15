【元宇宙】中國首個元宇宙產品　百度「希壤」會帶來咩新體驗？

中國科技網絡巨頭百度（Baidu）日前宣布，將於今年12月27日開發中國首個元宇宙產品「希壤」，創造一個可容納10萬人的跨越虛擬與現實、永久續存的多人互動空間。「希壤」會於開發當天的下午2點在微博進行直播。

百度指「希壤」在視覺、聽覺、互動三大方面實現技術創新突破。每一個用戶都可以創造一個專屬的虛擬形象，在個人電腦、手機、可穿戴設備上登錄「希壤」，聽演講、逛街、交流、看展覽，例如戴上耳機可體驗沉浸式聲音視覺效果，而打開麥克風，就能實現多人語音交流。

「希壤」的城市設計融入了大量中國元素，包括有中國山水、文化、歷史都將融入城市建設和互動體驗中，設計中有千年古剎少林寺的景象，可與三寶和尚切磋武藝及探訪三體博物館等。「希壤」APP目前已在多個中國應用程式商店上架，而12月27日至29日舉行的2021年百度AI開發者大會將在「希壤」App舉辦，將設置一場主論壇和20場分論壇。

百度指目標是成為元宇宙引擎，為「希壤」以及其他元宇宙產品提供AI和雲計算能力。

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責任編輯：區祖飛

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