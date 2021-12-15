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調查：新晉富裕階層財務信心創3年新高　疫情影響減弱

個人增值 14:35 2021/12/15

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嘉信理財日前發布香港新晉富裕階層財富健康指數2021調查結果，顯示隨着今年全球經濟復甦，新晉富裕階層的信心指數創3年來新高，達57.16分（滿分為100），較去年上升5.01分。而整體財富健康指數為59.13分，亦較去年提高了3.85分。

疫情影響減弱

調查結果發現，香港新晉富裕階層的財務信心上升，與去年相比，他們對個人財務狀況感到更加滿意，較去年上升5.4%，並相信個人財務增長將有更好前景，較去年上升2.5%。有近半受訪者認為穩定的家庭收入仍是最主要的信心來源，另有45.4%受訪者表示對自己的財富管理能力有信心。

此外，調查發現疫情對受訪者的財務影響減少，今年較少受訪者表示新冠疫情會影響個人財務的信心，較去年下降12.7%；而把新冠疫情列為主要考慮因素的受訪者人數，較去年相比下降了12.2%。

投資者取態更為進取

另外，在風險承受能力方面，與去年相比，「穩健」型受訪者下降7.1%；而「漸進」型及「進取」型則分別上升2.7%及4.1%。自新冠疫情爆發以來，11%受訪者增加了每月的投資額，比去年上升3%。不過，受訪者則減少定期檢視自己的理財計劃或檢視投資回報率，分別較去年下跌6%及8%。

此外，約有32.5%受訪者增加了長期投資的比重，主因是有更穩定的回報率，並且避免成為活躍交易者。與去年相比，約半數投資環球市場的香港新晉富裕階層增加了長期投資的比重。另一方面，有18%受訪者增加了短期投資的比重。

嘉信理財香港委託國際研究機構尼爾森（Nielsen）在今年9月17日至10月7日期間，以透過網上問卷形式進行調查，訪問香港1,020名18歲至65歲市民。受訪者的每月收入介乎2萬港元至8萬港元。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 理財快訊

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