【消費優惠】LE CREUSET聖誕優惠低至45折　kkday訂米芝蓮食府新同樂鮑魚鵝掌元蹄盆菜低至73折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. LE CREUSET：聖誕優惠低至45折

LE CREUSET現正推出聖誕優惠，大量精選廚具都有優惠，低至45折。

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2. kkday：米芝蓮食府新同樂鮑魚鵝掌元蹄盆菜低至73折

下星期就是冬至，不少人會選擇食盆菜。現時在kkday預訂米芝蓮新同樂盆菜，最高可享73折優惠。凡惠顧任何一款盆菜，送100元優惠券一張。

鵝掌元蹄盆菜配蝦籽五味農場雞（4-6位用）：2,138元起（原價2,938元）

古法羊腩盆菜 配 蝦籽五味農場雞（4-6位用）：2,338元起

盆菜換領期：12月10日至2022年2月15日

換領時間：星期一至日 下午4時至晚上8時

換領地點：尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期4樓401號舖

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如選擇外賣自取，必須需最少4天前（每天下午4點前截單）Whatsapp或致電92228943預約。如選擇送貨到付，則必須最少7天前Whatsapp或致電92228943 預約，另需付送貨費用，而送貨服務及日期一經確認不可更改。

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3. 大班：2張賀年糕品券$175

由即日起至12月20日，大班推出賀年糕品早鳥優惠：

任選2款賀年糕品券（1000克裝）：175元

任選2款輕型裝賀年糕品券（400克／600克裝）：128元

大班門市／網店

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撰文：hket小編

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