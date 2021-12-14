鐘錶群星閃耀時　愛彼Royal Oak系列最新列陣

因填詞人小克為MIRROR的柳應廷填了一首《人類群星閃耀時》歌詞，香港一班文青們突然掀起Stefan Zweig熱，這位奧地利猶太裔傳奇作家以此作來闡釋人類歷史每個重要時刻，即使有人成功有人不，給後代的教訓很耀眼得像光年般長久，想起Audemars Piguet（愛彼）Royal Oak（RO）皇家橡樹系列，也有過鐘錶群星閃耀時！

▲ 皇家橡樹離岸型自動上鏈計時碼錶：錶徑42毫米 ，以「AP」縮寫取代Audemars Piguet ，並移至3點鐘位置，提供70小時動力儲存，防水深度高達100米。（圖片：品牌提供）

個人的成和敗，均與大時代息息相關，不只是拿破崙關鍵的一分鐘，英雄時刻也需萬人一起抬舉才可造就。時間回復到1971年，Gerald Genta於瑞士Basel展館的對面一間餐廳午飯，望着趕時間的同業們人來人往，在餐桌上被靈感之神點了一下靈光，隨即找待應要求一枝筆和餐巾紙，就這樣誕生了一枚足以影響整個21世紀男士身份象徵的腕錶。

當初，愛彼沒想過其RO竟需要1年時間才售出1,000枚，或許這革命性款式，等同要把高級腕錶與運動型手錶掛鉤，其實是需時接受的。漸漸它是愛彼的「黃金國的發現」，甚至足以令其公司逃離破產厄運。多年來不斷為它推陳出新，好讓新一代不忘本。

1毫米之差

不過，人類如群星在宇宙中閃耀，火花可大可遠，你也可選擇甚麼跟自己一起見證或發光。在這曙光初現的2021年，愛彼為皇家橡樹離岸型（RO）自動上鏈計時碼錶加推42毫米和43毫米，搭載品牌全新4404機芯，配備愛彼全新快拆式錶帶，錶面亦經重新設計，加強易閱讀時間之能力。

▲ 搭配黑色計時器、熒光塗層阿拉伯數字時標與皇家橡樹指針、黑色內錶圈。（$289,000）（圖片：品牌提供）

▲ 4401機芯透過藍寶石水晶玻璃底蓋，可欣賞專門為其打造的全新黑色22K玫瑰金自動盤，以及機芯的日內瓦波紋、拉絲打磨、粒面畫圈打磨等無比精緻的精修裝飾。（圖片：品牌提供）

其中，42毫米版本推出淺藍色和軍綠色「Mega Tapisserie」超大型格紋錶面，兼具導柱輪與飛返功能。毋須先按下停止或歸零按鈕，即可重新啓動計時，導柱輪與垂直離合機制偕同運作，確保計時指針在計時碼錶啓動或停止時立即平穩回應。此外，計時按鈕的操作十分靈活，專利毋須重置機制則確保每個計時器的指針都在瞬間歸零。

▲ 軍綠色錶面鐫刻Méga Tapisserie超大型格紋裝飾圖案，搭配銀色計時器，螢光塗層阿拉伯數字時標與皇家橡樹指針，軍綠色內錶圈。（$299,000）（圖片：品牌提供）

另外，因應時代需求，愛彼推出全新快拆式錶帶，「一鍵式」解鎖設計更換機制，內建於錶殼接口及錶扣中，與錶殼融為一體，雙重推鎖裝置，既安全也可靠。

▲ 錶徑43毫米，12點鐘位置以「AP」點綴，計時器位置經過調整，分鐘計時器移到9點鐘位置，小時計時器設於3點鐘位置。位於4點及5點之間的日期顯示窗依偎著內錶圈，小秒針則在6點鐘位置。（圖片：品牌提供）

至於，為了提供更多選擇，愛彼為43毫米錶徑的皇家橡樹離岸型腕錶推出全新五款配色，規格與42毫米相同，其中有採用鈦金屬、18K玫瑰金或精鋼錶殼，為個人閃耀時刻時間的助證。

▲ 18K玫瑰金錶殼，搭配黑色陶瓷錶圈、按鈕與旋入式錶冠、18K玫瑰金按鈕保護裝置、黑色錶面鐫刻Méga Tapisserie超大型格紋裝飾圖案。（$448,000）（圖片：品牌提供）

▲ 同42毫米一樣，搭載最新的愛彼自製一體式計時碼錶機芯，配備導柱輪與飛返功能，防水深度高達100米。（圖片：品牌提供）

▲ 灰色錶面鐫刻「Mega Tapisserie」超大型格紋裝飾圖案，搭配藍色計時器與外區、熒光塗層白金立體時標與皇家橡樹指針、藍色內錶圈。（$299,000）（圖片：品牌提供）

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