鐘錶群星閃耀時　愛彼Royal Oak系列最新列陣

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因填詞人小克為MIRROR的柳應廷填了一首《人類群星閃耀時》歌詞，香港一班文青們突然掀起Stefan Zweig熱，這位奧地利猶太裔傳奇作家以此作來闡釋人類歷史每個重要時刻，即使有人成功有人不，給後代的教訓很耀眼得像光年般長久，想起Audemars Piguet（愛彼）Royal Oak（RO）皇家橡樹系列，也有過鐘錶群星閃耀時！
個人的成和敗，均與大時代息息相關，不只是拿破崙關鍵的一分鐘，英雄時刻也需萬人一起抬舉才可造就。時間回復到1971年，Gerald Genta於瑞士Basel展館的對面一間餐廳午飯，望着趕時間的同業們人來人往，在餐桌上被靈感之神點了一下靈光，隨即找待應要求一枝筆和餐巾紙，就這樣誕生了一枚足以影響整個21世紀男士身份象徵的腕錶。
當初，愛彼沒想過其RO竟需要1年時間才售出1,000枚，或許這革命性款式，等同要把高級腕錶與運動型手錶掛鉤，其實是需時接受的。漸漸它是愛彼的「黃金國的發現」，甚至足以令其公司逃離破產厄運。多年來不斷為它推陳出新，好讓新一代不忘本。
1毫米之差
不過，人類如群星在宇宙中閃耀，火花可大可遠，你也可選擇甚麼跟自己一起見證或發光。在這曙光初現的2021年，愛彼為皇家橡樹離岸型（RO）自動上鏈計時碼錶加推42毫米和43毫米，搭載品牌全新4404機芯，配備愛彼全新快拆式錶帶，錶面亦經重新設計，加強易閱讀時間之能力。
其中，42毫米版本推出淺藍色和軍綠色「Mega Tapisserie」超大型格紋錶面，兼具導柱輪與飛返功能。毋須先按下停止或歸零按鈕，即可重新啓動計時，導柱輪與垂直離合機制偕同運作，確保計時指針在計時碼錶啓動或停止時立即平穩回應。此外，計時按鈕的操作十分靈活，專利毋須重置機制則確保每個計時器的指針都在瞬間歸零。
另外，因應時代需求，愛彼推出全新快拆式錶帶，「一鍵式」解鎖設計更換機制，內建於錶殼接口及錶扣中，與錶殼融為一體，雙重推鎖裝置，既安全也可靠。
至於，為了提供更多選擇，愛彼為43毫米錶徑的皇家橡樹離岸型腕錶推出全新五款配色，規格與42毫米相同，其中有採用鈦金屬、18K玫瑰金或精鋼錶殼，為個人閃耀時刻時間的助證。
產品查詢：2735 2800
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌