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【ESG】芬蘭90天全家免費移居計劃　吸港日綠色技術專才　即日起至3月14日接受申請

個人增值 16:25 2022/03/01

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近年環境、社會和企業管治（ESG）發展愈來愈受到市場重視，行業對持有相關專業的人士求才若渴。芬蘭東南部的南卡累利阿地區委員會就向香港及日本的綠色專業技術人士發出邀請，為合資格人士提供全家90天免費移居芬蘭的方案，當中更包括支持申請獲得永久居留的機會。

【科大與港交所合辦可持續發展金融課程 明年列工商管理碩士選修科：按此

免費移居芬蘭　子女享優質教育

芬蘭東南部的南卡累利阿地區（South Karelia）委員會，為日本和香港的綠色技術專業人士、投資者和企業家提供在當地生活和工作90天的機會。計劃特意面向亞洲，吸引毋須申請簽證到芬蘭的人才，由於香港特區護照持有人可享有免簽證逗留歐洲的神根區180天，故成為計劃的受惠者。

為吸引綠色清潔技術人士加強與芬蘭的綠色技術部門的合作，芬蘭東南部的南卡累利阿地區委員會為合資格人士提供在當地生活和工作90天的機會。申請人可為是在芬蘭尋找合作夥伴、擁有豐富經驗的專業人士、企業家或投資者，亦可是剛畢業或接受過綠色技術教育的學生，以及研究人員。

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由即日起至2022年3月14日，合資格人士可於官網遞交申請，申請人須年滿18歲，並且目前不能居於芬蘭。5至7名被選中的申請人，將獲得90天免費的全家移居套餐，父母有機會在芬蘭遠程工作，子女亦有機會享有芬蘭優質的教育。該90天移居套餐包括以下內容：

  • 90天逗留所需的所有文件
  • 機場接送
  • 房屋諮詢
  • 子女學校或日託安排
  • 用於高效遠程工作和學習的頂級設施
  • 入住期間的搬遷諮詢
  • 親自介紹芬蘭東南部地區的綠色技術中心和商業網絡
  • 參加聚會和芬蘭體驗
  • 如獲選者有意申請永久居留申請，委員會亦會提供支援

 

責任編輯：李瑩

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