【聖誕節2021】聖誕新年賞住維港景食大餐　海上享懷舊自助餐　特設倒數場次

洋紫荊維港遊將於聖誕、除夕及元旦期間，推出多項維港遊餐飲活動。既有懷舊自助餐，也有海上倒數活動。而且，1月更有滋補的海上蛇宴。趁着佳節，在船上與親朋好友一同大快朵頤吧！

懷舊聖誕大餐 有火雞及聖誕甜點

聖誕自助晚餐均以懷舊為主題，食品款式參照舊式西餐廳的聖誕大餐而設。午市海上大餐有聖誕必吃的燒火雞火腿、雞茸燕窩湯、聖誕布甸等。晚市的聖誕自助晚餐冷盤熱盤齊全，甜品選擇則有聖誕德式樹頭蛋糕、火焰雪山及雪糕等。

午市懷舊海上大餐 時間：中午12時至3時

航行時間：1時至2時

日期及價錢（另收加一服務費）：

12月24、31日，1月1日：成人380元；小童／長者260元

12月25及26日：成人450元；小童／長者330元 聖誕自助晚餐 時間：下午6時半至9時半

航行時間：下午7時15分至9時

日期及價錢（另收加一服務費）：

12月27至30日：成人530元；小童／長者360元

12月24、26日及1月1日：成人580元；小童／長者390元

12月25及12月31日：成人630元；小童／長者450元 登船地點：香港北角東渡輪碼頭

（C區用膳，顧客必須使用安心出行應用程式）

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海上品嚐美食 倒數迎聖誕新年

除一般聖誕新年自助餐，於平安夜及除夕更有直至凌晨的倒數自助餐供應，可任飲清酒、紅酒、白酒、啤酒及汽水。平安夜當晚更會有大抽獎及聖誕老人派禮物活動；除夕晚更會有樂隊演奏助興，顧客可一邊觀賞維港夜景、一邊品嚐飲品及小食。

平安夜海上倒數樂繽紛自助晚餐 日期：12月24日

時間：晚上9時50分至12時30分

價錢（另收加一服務費）：成人810元；2至10歲小童510元 除夕海上倒數自助晚餐 日期：12月31日

時間：晚上9時50分至凌晨1時30分

價錢（另收加一服務費）：成人1,328元；小童998元 除夕海上倒數觀賞遊 日期：12月31日

時間：晚上11時15分至凌晨1時

價錢（另收加一服務費）：每位350元 登船地點：香港北角東渡輪碼頭

（D區用膳，顧客必須使用安心出行應用程式及已接種第一劑疫苗）

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海上蛇宴1月舉行

如果想吃得滋補，1月份將會舉辦海上蛇宴，每枱6人，價錢為1,980元。蛇宴食物由蛇王協的「女蛇王」玲姐主理，包括太史五蛇羹、炒蛇絲、炸脆皮蛇卷、臘味糯米飯等，現時可於網上及致電預訂。

洋紫荊海上蛇宴 時間：晚上6時45分至9時30分

航行時間：7時15分至8時30分

日期：2022年1月5日至7日、12日至14日、19日至21日

價錢：1,980元（1枱6位，附送有汽果汁、啤酒及汽水） 登船地點：香港北角東渡輪碼頭

（C區用膳，顧客必須使用安心出行應用程式）

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洋紫荊維港遊

訂座電話：28022886

詳情及訂位可瀏覽官方網站

責任編輯：李伊洛

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