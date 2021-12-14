▲ 【品味投資】佳士得香港秋季拍賣總額達38億港元 亞洲拍賣史上最高成交紀錄

國際拍賣行佳士得（Christie's）在香港進行了秋季拍賣，已於12月初圓滿結束，當中包括有珠寶、名錶、藝術品等拍賣，其中在名錶拍賣中，有拍品刷下世界拍賣紀錄。在整個秋季拍賣中，佳士得共錄得38億港元成交總額，取得佳士得亞洲史上最高拍賣成交紀錄。

成交總額超越疫情前

香港秋季拍賣中，佳士得共錄得38億港元成交總額，數字與2019年秋季相比增長42%，佳士得指這一個成交數字見證亞洲市場的信心及活力復甦，比疫情前表現更加強勁，遠超疫情前拍賣成績。

整個拍賣中，藝壇名匠及年輕一代新秀藝術家鉅作錄得耀眼佳績，在二十及二十一世紀藝術史上最高成交記錄為20億港元，而中國書畫及藝術品拍賣於亞洲市場取得領軍地位。另外，顯赫私人珍藏亦100%悉數售出，包括雲中玉筵重要亞洲私人古玉珍藏窆春秋戰國篇，及私人窖藏珍釀呈獻Auvenay酒莊、麥卡倫及輕井澤等名釀。

【中國書畫拍賣總成交逾6億港元 焦點拍品張大千《雲山居隱》2,400萬成交：按此】

【3隻百達翡麗名錶 創世界拍賣紀錄 最貴以2千3百萬成交：按此】

【拍賣史上最貴手袋 天價HERMÈS 400萬成交：按此】

買家愈趨年輕化

在今次的秋季拍賣中，佳士得留意到買家主要集中在千禧新世代的一群，數量增長了29%，顯示當今藏家群體不斷年輕化。而佳士得在秋季拍賣中有舉行網上競投，網上成交總額與2019年秋季相比增長4倍，買家有來自全球37個國家。

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責任編輯：區祖飛

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