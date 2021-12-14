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【名品攻略】Hermès VIP減價日買心頭好3攻略　梁麗翹分享Shopping秘技

個人增值 18:50 2021/12/14

分享：

Hermès一直是女士們的手袋品牌最愛，有價亦有市，適合女士們買來投資和襯衣，仲兼有投資價值。投資的至理名言，當然要從低位買入，如何用優惠價買到Hermès品牌產品呢？不妨參考藝人梁麗翹分享Hermès Private sales （內部減價）攻略啦！

梁麗翹早前在個人Youtube平台分享自己在Hermès Private sale買到的戰利品和場內的購物體驗和攻略。她提到Hermès Private sale每年舉辦一至兩次，每次場內有不同產品，包括絲巾、圍巾、鞋、皮帶等，而大家期待的Hermès Birkin和Kelly手袋系列款式是沒有的。

    點擊圖片放大

Hermès Private sale 場內產品的價錢比門市專門店便宜，鞋品全部有5折，即半價優惠，片中她展示的Alma sandal鞋為例，原價為8,500港元，半價折扣後只需4,200港元，她的戰利品中另一樣冬季款式帽子亦是半價發售。梁麗翹仲同大家分享購物攻略。

Hermès Private sales攻略

攻略1：配額限制

場內某部分產品設有配額限，例如絲巾類別，每人最多只可以購買4條。

攻略2：計劃當日的購物行程

她分享自己第一次去Hermès Private sale時只顧興奮的買鞋類產品，正當想選購絲巾時才知道要領取籌號，排隊等候的人眾多，直到她離開時還有百多人仍在等，令她錯過了買絲巾。故此，她在攻略中提醒大家，到Hermès Private sale前最好計劃自己想買甚麼，以及留意有那些產品是需要領取籌號，這就便可以避免錯失折扣的好良機。

攻略3：預約日子和時間

在片段中她提到以往是會有實體邀請函，然後登記進入。但現時是以手機登記，她指在2至3個月前會收到短訊通知，按下連結選定日子和時間，場內開放時間是早上10時至下午5時。另外，她指會場會不斷補貨，若是大家下午進場都有機會可以選購心儀的產品。

    點擊圖片放大

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 消費錦囊

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