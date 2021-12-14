【美股分析】Bill.com股價2年升10倍　主打中小企雲端支付　料可持續高增長

Shopify（美：SHOP）上市以來，市場不斷質疑高增長無法延續，面對唱淡之聲，股價6年之間由定價17美元，至今累升逾88倍，已成為市值1,790億美元的超級巨企。2019年上市的Bill.com（美：BILL）有着類似經歷，高增長模式備受質疑，但股價2年間仍累積逾10倍升幅。這間主攻中小企後台支付的雲端軟件服務供應商，又能否成為Shopify翻版，股價長升長有？

奇招快速滲入目標客群

公司透過雲端平台幫助中小企以電子化處理發票，簡化審批程序、收發款項等後台支付事宜；處理過程中大量應用到人工智能及機器學習，故可自動識別帳單及發票，大大減低人手操作，實現後台自動化。與此同時，平台設有應用程序接口（API）可與供應商、往來銀行、財務機構及會計師事務所等相關夥伴連繫起來，支付數據得以同步處理，中小企現金流管理自然得以強化。

Bill.com在客戶商業生態圈布局上，事先花了不少工夫，取得摩根大通、KeyBank、富國、PNC金融、美銀及美國運通等大型銀行作為合作夥伴，故此可快速地將大量中小企納入目標客群。會計師事務所是中小企另一主要對口單位，現時美國大部會計師事務所都有採用Bill.com服務；規模排行首一百間當中，有8成已使用其軟件。

上市以來最多累升14倍

2019年12月，Bill.com在紐約證券交易所作首次公開招股，最初每股作價介乎16至18美元，最終以超出範圍的22美元定價；按發售982萬股計，籌得2.16億美元資金。首日掛牌收報35.5美元，已較定價大升61.3%。

估值高、高增長難以維持的負面聲音基本上起不了作用，Bill.com上市後大漲小回。同時開始美式資本模式併購壯大。今年5月以總代價25億美元，收購開支管理平台Divvy；7月再下一城，以6.25億美元收購中小企應收帳款軟件供應商Invoice2go。

連番收購後，Bill.com補充彈藥，於9月宣布發售新股集資10億美元；最終因市場反應，將集資規模擴大至12億美元，每股發售價為272美元。配股消息未有帶來壓力，相反，季績強勁支持股價於11月初一度創出348.5美元上市新高。

業務剛起步 高增長可延續

最新公布9月底止第一季度總收入按年上升152%，至1.2億美元；反映訂閱及交易費的核心收入達1.2億美元，增幅164%；撇除Divvy及Invoice2go的貢獻，實際增幅為78%，達7,770萬美元。

經營虧損由去年同期1,380萬美元，擴大至7,620萬美元；期內經調整經營虧損1,110萬美元，去年同期230萬美元。經調整淨虧損1,410萬美元，相當於每股15美仙；去年同期經調整淨虧損140萬美元，相當於每股2美仙。

展望全年度總收入上調至介乎5.38億至5.41億美元，即按年增長126%至127%；料全年度經調整淨虧損介乎7,800萬至8,100萬美元。

財務表現雖然好過市場預期，但整體上稱不理想，距離實現盈利遙遙無期。但營運數據繼續吸引着投資者眼球。首季度處理交易宗數上升35%，至880萬宗；涉及總支付金額（TPV）達469億美元，增幅63%。淨收入留存率（NDR）高達124%，反映現有客戶在平台上使費較對上年同期有可觀增幅。

美國有超過600萬間中小企，全球有2,000萬間以上；若果計及全球逾5,000萬間一人公司，市場潛力相當龐大。只有12.6萬客戶的Bill.com，可以說與當年的Shopify一樣，業務還在起點。目前估值的確高昂，但引伸而來的波幅，可能造就吸納時機，值得加入觀察名單。

【短綫不要和市場對着幹 中概股風暴 投資美股追定沽？：按此】

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

（節錄）

【Bill.com 高增長故事未完】（收費文章）

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