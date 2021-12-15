【消費優惠】華御結指定御結$10　Pizza Hut外賣自取指定大批$98

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【聖誕節2021】另類聖誕禮物？ 調查：近1成美國人有意送加密貨幣作禮物
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 華御結：指定御結$10
華御結第100間分店暫定於12月21日在北角健威坊開業，為慶祝第100間分店開業，在12月15日至21日期間，全綫華御結舉行為期一周的感謝祭，以10元優惠價購買指定御結：
另外，在優惠期內，購買滿50元更可獲贈優惠券乙張。
2. Pizza Hut：外賣自取辣肉腸或意式風情大批$98
由即日起至另行通知，Pizza Hut推出狂熱星期三優惠，全綫Pizza Hut分店（峻巒及西寶城分店除外）外賣自取辣肉腸或意式風情大批，折實價只需98元。數量有限，售完即止。
需要注意的是，優惠不適用於12月22日及指定日子。
3. KFC：20件雞派對餐75折
由即日起至12月26日，KFC推出20件雞派對餐75折限時優惠，只需375元即可享多款食品！優惠只適用於KFC好味速遞訂單，不適用於堂食。
20件雞派對餐包括：
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選