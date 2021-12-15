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【消費優惠】華御結指定御結$10　Pizza Hut外賣自取指定大批$98

精明消費 07:00 2021/12/15

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 華御結：指定御結$10

華御結第100間分店暫定於12月21日在北角健威坊開業，為慶祝第100間分店開業，在12月15日至21日期間，全綫華御結舉行為期一周的感謝祭，以10元優惠價購買指定御結：

  • 12月15日：濃香蛋汁牛壽喜燒
  • 12月16日：辛口明太子
  • 12月17日：和風鮭魚沙律 
  • 12月18日：椎茸昆布
  • 12月19日：吞拿魚沙律
  • 12月20日：芥末章魚
  • 12月21日：明太子沙律

另外，在優惠期內，購買滿50元更可獲贈優惠券乙張。

    點擊圖片放大

分店一覽

2. Pizza Hut：外賣自取辣肉腸或意式風情大批$98

由即日起至另行通知，Pizza Hut推出狂熱星期三優惠，全綫Pizza Hut分店（峻巒及西寶城分店除外）外賣自取辣肉腸或意式風情大批，折實價只需98元。數量有限，售完即止。

    點擊圖片放大

需要注意的是，優惠不適用於12月22日及指定日子。

網上訂購

3. KFC：20件雞派對餐75折

由即日起至12月26日，KFC推出20件雞派對餐75折限時優惠，只需375元即可享多款食品！優惠只適用於KFC好味速遞訂單，不適用於堂食。

    點擊圖片放大

20件雞派對餐包括：

  • 12件家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞（自選）
  • 4件蜜蜜燒雞全翼
  • 4件巴辣雞翼
  • 2客辣汁蘑菇香飯／家鄉雞皇飯（自選）
  • 6客馬鈴薯蓉／菜絲沙律／粟米杯（自選）
  • 1份格格脆薯塊（大）／2件經典葡撻（自選）
  • 4件經典葡撻
  • 6罐百事可樂／七喜（330毫升）

網上訂購

 

撰文：hket小編

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