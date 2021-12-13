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八達通第3期消費券$1,000　最快星期四拎到！

個人增值 18:30 2021/12/13

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尾期1,000元消費券最快星期四有得拎，即刻用八達通網站check吓自己拎得未！百達翡麗與蒂芙尼（Tiffany & Co.）合作170周年所發行的Nautilus 5711腕錶，估價約38.9萬港元，最終成交價高達5,000萬港元！5大央行本周議息，如何影響美元走勢？「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

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百達翡麗與蒂芙尼（Tiffany & Co.）合作170周年所發行的Nautilus 5711腕錶，估價約38.9萬港元，最終成交價高達5,000萬港元！

3. 【外滙前瞻】5大央行本周議息　俄烏局勢拖累歐元　慎防資金避險

5大央行本周議息，如何影響美元走勢？

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日理財筆記

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