【網上熱話】內地女生畢業9年買兩層樓　一家三口月花2,000元　網民狠批：守財奴

香港樓價高企，不過內地樓價近年也不惶多讓，愈升愈高，不少年輕人都無力置業。近日內地節目《和陌生人說話》訪問了一位「摳組」資深成員，這位32歲媽媽王神愛，人稱「摳組一姐」，一家三口目前月花2,000元（人民幣‧下同），每月將9成收入儲起。靠着過極其節儉的生活，她成功在大學畢業9年後就買入2層樓，而這種極簡理財觀就引起不少網民驚嘆。

【接近30年先供完一層樓 唔通要做一世「樓奴」？：按此】

所謂的「摳組」，是內地一個有過百萬名成員參與討論的小組，提倡低物慾及節儉的生活，分享生活上的省錢技巧，而王神愛便是「摳組」上其中一位資深成員。

王神愛出生於南京，家境不富裕，小時候王神愛母親給零用錢都是丟在地上，王神愛需要撿起來，媽媽目的是希望子女知道賺錢不容易，但也導致王神愛從小對金錢特別執着。

大學未畢業已置業

大學時，王神愛開始做兼職賺錢，雖然每月約有2,000元收入，但她幾乎全部儲起來，大學未畢業已經可以成功不靠家人置業。

畢業後，王神愛更是過得愈來愈節儉，她表示自己每年只花不足100元在買衣服上，大部分時間都是穿二手服，靠朋友送贈不要的衣服。平日午餐花費約5至10元，極少與朋友聚會，不買化妝品、不買奢侈品、不會使用信用卡透支金錢購物、買東西還特意要等折扣、在各大網站搜刮優惠券使用、找抽獎抽取生活用品。她在節目上豪氣表示，自己省下來的錢，即使不工作不賺錢，也足夠她生活。

一家三口月花2,000元

王神愛指自己一有能力便會買樓，因為有樓才能在社會上有立足之地，有退路給自己。她的儲錢方法除了過極慳生活，還會每月將月入的90%存起，因此畢業9年後，現時32歲的她已經能在南京擁有兩層樓。

婚後王神愛與丈夫及孩子依然過着這種節儉生活，她透露，一家三口水電費一年花不到200元，即使加上女兒的幼稚園學費，全家人每月生活費只是2,000元。

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網民狠批守財奴

不過這種極簡理財觀念卻不被網民認同，不少網民批評王神愛太小氣，更直斥她是守財奴，不值得為了買樓而降低自己的生活質素。不過王神愛卻認為，現在社會鼓吹的消費風氣很容易令人跌入透支未來錢的陷阱，反而這種極簡生活方式是一種智慧，因為可以使自己在有限的資源下認真生活，甚至讓自己實現最低檔次的財務自由。

責任編輯：嚴熹曼

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