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【交稅2021】信用卡交稅優惠回贈一覽　邊張卡可享高達700元獎賞？

精明消費 14:50 2021/12/14

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綠色炸彈殺埋身，打工仔最煩惱莫過於如何應付交稅的開支。明年1月初將會是第一期繳稅截止日，如果未能在限期前交稅，稅務局會加徵額外的附加費。除了申請稅貸減輕短期的財政負擔外，亦可善用信用卡繳稅，部分更可獲取銀行提供的回贈及獎賞。比較各銀行信用卡的交稅優惠，最高獎賞達700元。

【交稅五大渠道逐個睇 繳費靈、櫃員機、郵寄付款要點做？：按此

最高獎賞達700元　需留意優惠條款

不同銀行亦有推出信用卡交稅優惠吸客，以中銀信用卡為例，交稅金額達1.5萬元或以上，可享50元至500元的現金回贈。至於恒生信用卡，則因應不同信用卡而提供不同的回贈，交稅金額達1萬元或以上，可享100至600元的Cash dollars回贈，或享高達60000 yuu積分獎賞。

至於花旗銀行則贈送超市禮券，由即日至明年2月28日，如累積交稅金額由3萬元或以上，透過網上理財交稅可獲高達700元超市禮券。

需要留意，部分信用卡交稅回贈另設簽帳條件，以花旗為例，申請人要在推廣期內同時累積簽帳滿1,000元，才可取得優惠；而滙豐信用卡亦需累積簽帳滿6,000元，方可享有回贈，而有關優惠亦只限於特選信用卡客戶。

【夫婦被裁定蓄意逃繳薪俸稅 喺香港逃稅後果可以有幾嚴重？：按此

信用卡交稅優惠一覽■

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更多有關交稅最新消息及優惠，請留意稅務懶人包

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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