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【5000元消費券】八達通尾期消費券1,000元　300萬人周四有得拎

精明消費 17:45 2021/12/13

分享：

政府發言人今日（13日）表示，約300萬名於8月1日透過八達通獲發首期消費券的市民，若其「合資格消費」累積總額在11月底已達到4,000元，將於12月16日獲發餘下1,000元消費券，並會在當日陸續收到相關手機短訊通知。市民屆時可到公共交通費用補貼領取站、指定便利店和超級市場、八達通服務站或透過八達通手機應用程式拍卡領取消費券。

【八達通領取消費券方法：按此

以八達通收取消費券的市民，在首期消費券發放後的4至7個月，只要其「合資格消費」達到4,000元，尾期的1,000元消費券便會在達標後的下一個月16日發放。換言之，於8月1日透過八達通獲發首期消費券的市民，只要他們在明年2月底（即首期消費券發放後的7個月）「合資格消費」累積總額達4,000元，仍可趕及於明年3月16日，獲發尾期1,000元消費券。

市民如果想知道「合資格消費」累積總額，可透過八達通手機應用程式、八達通網站或八達通客戶服務熱綫2969 5500查詢，並了解自己能否在12月16日獲發尾期1,000元消費券。

【搵登記參考編號 教你4步查閱八達通消費券摘要：按此

此外，政府發言人提醒在8月1日及10月1日透過支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK分別獲發第一期及第二期消費券的市民，其消費券的使用限期將於12月31日同時屆滿，未使用的消費券餘額將在有效期過後自動失效。

若想知更多有關消費券的消息，可留意5000元消費券懶人包

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 生活理財

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