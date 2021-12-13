【虛擬貨幣】Visa推加密貨幣諮詢服務　為銀行和商家建虛幣發展橋樑

加密貨幣市場貨幣經歷前周末大跌後，上周比特幣反彈到5萬美元以上，但後勁不繼再跌回5萬美元以下，一周區間曾下試46,942美元，再回升0.99%，周一報49,043美元。5萬美元關口可能會於聖誕節假期間成為比特幣的阻力位。而以太幣價格上周曾見低位3,846美元，一周下跌1.6%，周一報3,994美元。

微型以太期貨可進行更精確交易

美國最大的衍生品交易所芝加哥商品交易所（CME）於12月6日推出了微型以太坊 (ETH) 期貨，這是2021年的第二個微型加密貨幣期貨產品。與5月推出的微型比特幣期貨類似，微型以太坊期貨是0.1個ETH。投資者可利用該產品對冲其持有以太坊現貨的風險，或者更加靈活執行其交易策略。之前，CME提供以太期貨交易，合約為50 ETH（大約22萬美元）。對於微型以太期貨，合約規模將小得多，從而可以進行更精確的交易。

Visa公司剛宣布為銀行和商家等客戶推出加密貨幣諮詢服務，幫助商家搶攻加密貨幣用戶。將提供一系列諮詢服務包括從包含加密功能的推行，以及非同質化代幣（NFT）的相關應用。Visa的加密主管Cuy Sheffield說：「我們認為Visa擔當關鍵角色去幫助銀行和加密生態系統之間建立橋樑，每家銀行都應該有一個加密貨幣策略。」Visa的一項新全球研究顯示，近40%接受調查的加密貨幣所有者可能在未來12個月內，將他們的主要銀行轉向有提供加密相關產品的銀行。

【富達加國推首隻現貨比特幣ETF，按此】

筆者相信將會有更多機構公司投資者對加密貨幣服務有空前需求，希望學習更多關於加密與穩定幣的資訊，以及零售和商業營業範圍最相關的使用。加密貨幣的發展迅速，醒目的機構公司自然兩手準備。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場波動影響，周一報13221點，一周下跌0.48%；ix比特幣指數報11805點，一周升0.71%；ix以太幣指數報34149點，一周下跌2.0%。

指數 指數水平（點）* 一周變化 ix加密貨幣指數 13221 -0.48%（-64） ix比特幣指數 11805 +0.71%（+83） ix以太幣指數 34149 -2.0%（-693） *截至2021年12月13日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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