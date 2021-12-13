【大灣區】大灣區上市公司治理評價報告出爐　治理指數平均值較全國高

南開大學講席教授、中國公司治理研究院院長李維安教授率領的公司治理評價課題組聯合深圳市公司治理研究會發布了《大灣區上市公司治理評價報告（2021）》。評價報告顯示，大灣區上市公司治理水平總體上較高，治理指數平均值為64.54，較全國的64.05高出0.49。

就上市公司治理指數的六個方面而言，股東治理指數、董事會治理指數、經理層治理指數高於京津冀、長三角和全國平均值，信息披露指數高於全國平均值，但低於京津冀、長三角；利益相關者治理高於長三角和全國平均值，但低於京津冀；監事會治理指數則表現欠佳，低於長三角、京津冀和全國平均值。

【大灣區發展宜善用政府資助 初創吸引融資 業務必須有獨特性：按此】

報告針對大灣區上市公司治理發展狀況提出了相應對策建議，包括升級大灣區上市公司治理標準，提升上市公司治理有效性；補足外資控股上市公司治理短處，升級公司合規體系；完善註冊制下公司治理監管，推動科創板公司從入口治理向過程性治理轉變；發揮核心城市治理優勢，通過區域分類治理帶動公司治理質量全面提升。

另外，要防範數據資產等新型關聯交易風險，強化數字企業利益相關者權益保護；增強大灣區上市公司治理結構獨立性，提升內外部監督效能；加強治理規則銜接，防範合並主板和中小板帶來的治理落差；推動上市公司踐行綠色治理，打造「資本市場綠色治理先行示範區」等，以期全面提升大灣區上市公司的治理能力，促進大灣區上市公司高質量發展。

責任編輯：鄭樂怡

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