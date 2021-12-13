【Staycation】朗廷酒店梵高星夜主題住宿最平$1,160起　在星夜裏做個好夢

《星夜》是畫家梵高的名作之一。有一天晚上，村莊一片寂靜，藍色的上空裏，11顆星星和月亮正在發出奪目的黃色光芒。梵高用有力的筆觸一點一點地畫出這個情景，也表達出他當時的內心世界。

想發一個「星夜之夢」，除了參觀藝術館之外，仲可以去Staycation，感受星夜下的浪漫。香港朗廷酒店最近與旅遊平台Klook合作，獨家於網站推出「梵高星夜」主題住宿套餐，每晚價錢最平由1,160元起，包括禮品套裝1份，並可在聖誕至新年期間入住。

客房裏面除了有星夜圖案的咕𠱸、床尾巾，更設有星空投影機。只要關燈後，開啟星空投影機，天花便會出現藍色的星夜，浪漫得很。

所有主題客房的顧客均可獲贈梵高主題禮品套裝1份，包括意大利玫瑰氣酒1支、星夜主題酒杯1對及野餐籃連野餐墊。至於入住行政或主臥客房的顧客，更可獲贈「Starry Night星夜」主題鑽石機械腕錶1隻。

如果想嘗試體驗手工藝，顧客可另外預訂各種《星夜》主題藝術體驗班，有太陽永生花手工藝班，黏土油畫班或沙畫藝創班，需另外收費。此外，酒店亦設有Pop-up store，售賣各種梵高星夜主題的產品。

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責任編輯：李伊洛

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