【Staycation】朗廷酒店梵高星夜主題住宿最平$1,160起　在星夜裏做個好夢

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《星夜》是畫家梵高的名作之一。有一天晚上，村莊一片寂靜，藍色的上空裏，11顆星星和月亮正在發出奪目的黃色光芒。梵高用有力的筆觸一點一點地畫出這個情景，也表達出他當時的內心世界。
想發一個「星夜之夢」，除了參觀藝術館之外，仲可以去Staycation，感受星夜下的浪漫。香港朗廷酒店最近與旅遊平台Klook合作，獨家於網站推出「梵高星夜」主題住宿套餐，每晚價錢最平由1,160元起，包括禮品套裝1份，並可在聖誕至新年期間入住。
客房裏面除了有星夜圖案的咕𠱸、床尾巾，更設有星空投影機。只要關燈後，開啟星空投影機，天花便會出現藍色的星夜，浪漫得很。
所有主題客房的顧客均可獲贈梵高主題禮品套裝1份，包括意大利玫瑰氣酒1支、星夜主題酒杯1對及野餐籃連野餐墊。至於入住行政或主臥客房的顧客，更可獲贈「Starry Night星夜」主題鑽石機械腕錶1隻。
如果想嘗試體驗手工藝，顧客可另外預訂各種《星夜》主題藝術體驗班，有太陽永生花手工藝班，黏土油畫班或沙畫藝創班，需另外收費。此外，酒店亦設有Pop-up store，售賣各種梵高星夜主題的產品。
香港朗廷酒店「梵高星夜」主題住宿套餐
- 預訂日期：即日至2022年3月11日
- 入住日期：2021年12月15日至2022年3月14日
- 價錢（每間客房2人入住）：
內園景高級客房：
逢星期日至五入住：1,160元（不包早餐）；1,360元（包雙人自助早餐）
指定日期：1,500元（不包早餐）；1,700元（包雙人自助早餐）
城市景高級客房：
逢星期日至五入住：1,280元（不包早餐）；1,480元（包雙人自助早餐）
指定日期：1,600元（不包早餐）；1,800元（包雙人自助早餐）
內園景豪華客房：
逢星期日至五入住：1,400元（不包早餐）；1,600元（包雙人自助早餐）
指定日期：1,700元（不包早餐）；1,900元（包雙人自助早餐）
城市景豪華客房：
逢星期日至五入住：1,500元（不包早餐）；1,700元（包雙人自助早餐）
指定日期：1,800元（不包早餐）；2,000元（包雙人自助早餐）
行政客房＋早餐＋朗廷會禮遇＋梵高禮品套裝及鑽石機械腕錶：
逢星期日至五入住：2,400元；
指定日期：3,000元
主臥套房＋早餐＋朗廷會禮遇＋梵高禮品套裝及鑽石機械腕錶：
逢星期日至五入住：3,100元；
指定日期：3,700元
（註：指定日期為逢星期六，12月24日至26及31日，2022年1月1日及31日，2月1日至5日。住客可免費享用24小時健身中心及頂層室外泳池，但需預約，每房間住客限2小時。）
- 預訂網址
- 電話：23751133
- 地址：九龍尖沙咀北京道8號
責任編輯：李伊洛
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欄名 : 消費錦囊