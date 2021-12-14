【人才排名】洛桑管理學院2021全球人才排名　香港登亞太榜首　咩原因最唔吸引？

香港一直有「國際之都」的稱號，吸引了不同國家的人才來港工作及讀書，令香港更有競爭力。瑞士洛桑管理學院（IMD）最新發布《2021年IMD世界人才排名報告》顯示，在全球64個經濟體的人才技能及競爭力水平中，香港排名第11，排名更超越新加坡，成為亞洲最具人才競爭力的地區。

香港為亞太區榜首

瑞士洛桑管理學院的報告是從3大範疇的準則來衡量，分別是投放資源於人力發展、吸引及留住人才程度，以及人才準備程度。今年排名香港超越新加坡，上升三位至排名第11，雖未能晉身全球十大，但在亞太區中已穩佔鰲頭；新加坡在亞太區表現排第二，全球名單亦緊隨香港，排第12。

■瑞士洛桑管理學院2021世界人才排名（亞太區）■

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港生活水平高 難以吸引及留住海外人才

雖然香港榮登亞太榜首，但報告中的「吸引與留住人才」範疇上，香港排名由第18位跌至第26位，其中一點細項關於香港的生活成本水平包括房屋指數的排名在全球64個地區中排第61位，反映生活成本偏高，對海外人才而言吸引力不大，難留住海外人才，亦是眾多細項中排名最低的一項。

全球十大則由歐洲國家包辦，而且龍頭位置再由瑞士蟬聯，在64個國家或地區最具競爭力，亦已連續第5年佔據全球榜首。

■瑞士洛桑管理學院2021世界人才排名（全球）■

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責任編輯：區祖飛

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