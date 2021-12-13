【美股分析】分析料標指年底見4800點　中概股前景未明宜沽

惠峰國際董事張玉峰就美國股市12月市況發表看法，指市場對於變種病毒的不安情緒已逐漸減退，皆因不論各國政府，抑或藥廠均有計劃地應對。雖然美聯儲主席鮑威爾早前改口放鷹，稱或加快減買債速度，惟目前未有動靜。他認為，聯儲局的舉動仍按其劇本發展，該局會待市場有心理準備，才有新一輪行動，投資者現階段不用過慮。

至於投資者關注的美國通脹問題，張玉峰仍認為此情況屬於暫時性，隨着供應逐步穩定，預料通脹在明年第一季開始放緩。

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年底將至，他預計標普500指數有望於4800點水平作結。12月份看好的板塊主要為科技股及零售股，前者有力成為推升大市的功臣。微軟（美︰MSFT）、Adobe（美︰ADBE）等大型科技股是不錯的選擇，皆因基本面強勁。另外，美國半導體巨頭英偉達（美︰NVDA）亦是前景向好的公司，除了GPU技術領先行業，其硬件和核心開發軟件的能力亦為建立元宇宙打下紮實基礎，業務前瞻性極高，且在行業具有較大競爭力。

至於陷入退市風暴的中概股，前景仍存在重大不確定性。若一眾中概股於明年初開始陸續退市，投資者不妨沽空相關股份，捉緊短期的獲利機會。若有貨在手的投資者，則宜盡快在合理的水平沽出，以免他日成為「蟹貨」。

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責任編輯：鄭樂怡

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