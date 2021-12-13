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【品味投資】全球限量170隻百達翡麗配Tiffany Blue錶盤　首隻以5,000萬港元成交

個人增值 14:20 2021/12/13

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上星期六晚（12月11日）富藝斯拍賣行（Phillips）舉行了紐約鐘錶拍賣，其中備受矚目的是拍賣首隻為紀念百達翡麗與蒂芙尼（Tiffany & Co.）合作170周年所發行的Nautilus 5711腕錶，這款錶最終以650萬美元（約5,071萬港元）成交。而同場亮點之一、極具歷史意義的George Daniels陀飛輪懷錶則超出最高估價，以166萬美元（約1,297萬港元）成交。

【百達翡麗 ｘ Tiffany & Co.名錶於明晚拍賣　陀飛輪懷錶最高估價900萬！：按此

Nautilus 5711估價逾5萬美元（約38.9萬港元），最後不出所料地以天價成交，最終以650萬美元（約5,071萬港元）拍賣出，是富藝斯所有品類網上銷售最昂貴的拍賣品，亦成為所有拍賣行在網上銷售的最高價值手錶。而所有收益將捐贈予大自然保護協會（The Nature Conservancy），作為保護生物的多樣性用途。

而George Daniels陀飛輪懷錶名錶的最估價為60萬美元（約467.97萬港元）至120萬美元（約935.94萬港元），但最終超出最高估價，以166萬美元（約1,297萬港元）成交。

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在這一次舉行的紐約鐘錶拍賣總成交為3,590萬美元（約2.79億港元），亦同時帶動富藝斯全年的拍賣總額為2.093億美元（約16.3億億港元），比2019年的成交額上升了 89%。

 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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