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【聖誕節2021】走進迪士尼童話世界　奧海城特設5大經典故事打卡位

精明消費 12:40 2021/12/13

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【聖誕節2021】走進迪士尼童話世界　奧海城特設5大經典故事打卡位

下星期就係聖誕節，信和集團商場、利東街聯同Disney+合作打造「Disney Winter Celebration迪士尼閃亮冬季」，打造跨商場的迪士尼聖誕派對，而奧海城則會展現5大迪士尼經典故事場景，帶你走進童話世界。 

【Disney+電影角色降臨尖東 睇聖誕燈飾享酒店餐飲優惠：按此

由即日起至1月2日，奧海城以迪士尼經典故事為主題的Disney Classics Library，特設5大經典故事區，包括「獅子王森林大會」、「小飛象雜技團體驗」、「小飛俠尋找長不大的密碼」、「小木偶奇遇劇場」及「小鹿斑比叢林快拍」與各位回顧每一幕動人場景，親身體驗經典角色的成長之旅。

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此外，粉絲更可以遊走商場各處參與AR互動遊戲，以嶄新角度重溫一幕幕經典場景。參加者完成任務後即可以解鎖不同角色，而搜集角色後更可自選角色組合，製作出獨一無二的限量角色筆記簿。

由即日起至12月19日之星期六及日、及12月22日至明年1月2日，S+ REWARDS或Olympian Kids會員只需憑3點數或300積分即可參加「獅子王森林大會」、「小飛象雜技團體驗」或「小飛俠尋找長不大的密碼」其中一個體驗乙次，更有機會贏取精美禮物。禮物數量有限，送完即止。

此外，商場更設期間限定店，出售多款獨家迪士尼經典珍藏系列精品，包括餐具套装、抱枕、文具、環保袋、卡包、床品套裝、T恤等等。S+ REWARDS或Olympian Kids會員憑指定點數或積分，即可換領精美迪士尼經典故事禮品。

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責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 消費錦囊

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