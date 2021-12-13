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【外滙前瞻】5大央行本周議息　俄烏局勢拖累歐元　慎防資金避險

外匯、商品、債券 13:35 2021/12/13

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本周美聯儲、歐央行、英倫銀行、日本央行及瑞士央行皆會議息，早前美國公布11月消費物價指數（CPI）按年增6.8%，加上美聯儲主席鮑威爾承認通脹並非短暫性，可見美國通脹的嚴重性。市場有分析相信聯儲局本周四（16日）議息會議中，鮑威爾有機會宣布加快結束減買債，並於明年開始加息。至於美元走勢如何，市場或需觀看其他央行的議息結果。

英倫銀行亦會於同日議息，市場估計英國會有加息舉動，但相信只是小幅度，若加息預期落空，英鎊可能會收壓。中銀香港個人數字金融產品部預料，本周英鎊兌美元支持位在1.3200，阻力位在1.3550。而美滙指數會保持橫行，支持位在95.60，阻力位在97.00。

俄烏局勢或限制歐元表現

近日俄羅斯和烏克蘭關係緊張，俄羅斯在烏克蘭邊境增兵，兩地很有可能會爆發戰爭。恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，現時歐盟極度依賴俄羅斯供應天然氣，如歐盟因俄羅斯與烏克蘭開戰而制裁俄羅斯，料亦會停購天然氣，導致歐元滙價被拖累，短期或限制歐元表現，投資者要慎防資金外流至瑞郎及美元避險。

另外歐央行同樣將於周四議息，早前歐央行行長拉加德表示歐洲通脹率會下降因此不打算加息，但11月的通脹數字已反映通脹壓力仍然高企，如議息會議上歐央行有鷹派傾向，可為歐元帶來刺激。恒生投資服務研究團隊預計，本周歐元兌美元會向下行，支持位在1.1100，阻力位在1.1400。

 

責任編輯：嚴熹曼

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欄名 : 外滙走勢

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