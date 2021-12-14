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【消費優惠】agnès b.精選產品低至7折　Francfranc聖誕優惠低至5折

精明消費 07:00 2021/12/14

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. agnès b.：精選產品低至7折

agnès b.現正推出季度減價，網店及門市精選產品低至7折。

    點擊圖片放大
    +2

agnès b.網店agnès b.門市

2. Francfranc：聖誕優惠低至5折

Francfranc一年一度的聖誕優惠開始啦！現時到Francfranc門市以及網店，入手聖誕節裝飾、擺設等，可享低至5折優惠。至於冬日及家居保暖用品，亦低至85折。

    點擊圖片放大
    +3
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francfranc網店

3. 洪瑞珍康城分店：每日首30名享買3送3

洪瑞珍康城分店開幕優惠，由即日起至12月24日，每日首30名顧客​​​​​​可享買3送3優惠。另外，買滿6件一盒即減20元。每人限購一盒6件，以上優惠送完即止，贈送優惠以價低者贈送。優惠只限康城分店，不能與其他優惠同時使用。

    點擊圖片放大

地點：將軍澳TheLohas康城商場 3樓356A舖
營業時間：早上11時至晚上9時15分

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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著數優惠 Francfranc 聖誕節

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