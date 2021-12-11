重新發現法國波爾多酒 新世代葡萄酒中環街市Pop-up

下一篇文章
哥本哈「巾」 愛馬仕強推男裝頸巾魔法
Old Vines New Mind, Think Young Drink Young，這些不只是口號那麼簡單，而是大家熟悉的波爾多酒，希望在21世紀帶來新面貌。不單只抗衡新世界酒的競爭，也希望吸引更多年輕人品試。因此，最近波爾多葡萄酒行業協會（CIVB）便在城中熱捧的中環街市，搞了一個Pop-up Store，請來幾位Wine Educator作導賞，包括曾經開餐廳、又懂法文的Wilson Kwok，看看他眼中的波爾多新世代，有甚麼推介。
１。Ronan by Clinet, Bordeaux Blanc, 2019
如果說後生可畏，一定非Chateau Clinet的老闆Ronan Laborde莫屬，Wilson說無見過咁年輕的Union des grands Crus the Bordeaux（波爾多列級酒莊聯合會）的主席（2019年39歲出任主席）。波爾多出名紅酒，但他又會勇於嘗試，釀製白酒，並在酒標上清楚寫明葡萄成分，這在波爾多酒中少見。
２。Pins des Dunes , 2019
波爾多一向有釀製Rose，只是近年南部普羅旺斯的Rose更搶鏡。Wilson說，以前波爾多的Rose浸皮的時間較長，色澤也較深，現在順應潮流，減少橙皮的時間，出現了Provence的淺橙色。
釀製這Rose的酒莊，是頂頂大名Le Pin酒莊的Thienpont家族。Wilson覺得幾萬元的Le Pin紅酒都有人買，何況這製作認真、由Francois Thienpont主理的Rose。他說白酒有時候可能會令人覺得寡，但Rose就有骨幹、有色澤，不是那麼單薄，白至海鮮、紅至紅肉，都可以招架得住，百搭！
３。Chateau Grand Village, 2018
這個酒標就很破格，不像一般的波爾多風格。而背後的掌舵人，正是右岸Pomerol的名莊Lafleur。Wilson說他喝了這品牌10多年，高興終於來到香港，單寧不會強硬，也有body，具大將之風，但又不是天價，而且比二軍酒的價錢還要便宜。
４。Loudenne, Les Jardins, Vin Biologique, Bordeaux Blanc, 2019
潮流興有機，Biologique就是有機的意思，Wilson說要連續3年得取得認證資格，才可以在Label上加入AB（Agriculture Biologique）的標籤。
５。Dulong, Cremant de Bordeaux, Brut
對於氣泡酒，大家只認識香檳，其實在法國，香檳區以外的氣泡酒，都叫Cremant，與香檳的製作方法一樣嚴謹，二次發酵都在瓶內，只是葡萄用回該區常用的葡萄，像波爾多就用Sauvignon Blanc及Semillon。
「如果用多一點Semillon，Cremant會更滑，而Sauvignon Blanc就多了一點草青味。」Wilson還說，由於香檳區在北部，葡萄不會太熟，因此酸度亦比Cremant高，風格亦比較強烈。他希望透過今次的介紹，大家能重新認識香檳以外的氣泡酒。
６。Chateau Pey La Tour, Reserve, Vieilles Vignes, Bordeaux Superieur, 2017
Wilson說波爾多有9,000幾個酒莊，但大家只認識頭幾間，但其他酒莊其實質素亦不賴，性價比亦高。像這枝Pey La Tour，從酒標就可以了解到其特質，像Bordeaux Superieur是指酒精度較一般為高；Vieilles Vignes則是指老樹，而在波爾多，四、五十年才稱為老樹。
Info
Rediscover Bordeaux Wines Pop-up Shop
日期：即日至12月16日
時間：12nn-9pm
地址：中環街市G14 Winelog
入場：免費
波爾多美酒周末導賞：$180/位，品試3款波爾多酒及送贈購物袋乙個
報名連結：https://www.eventhk.com/event/ngb2021/
撰文 : 何小雲
欄名 : 型男玩物誌