重新發現法國波爾多酒 新世代葡萄酒中環街市Pop-up

▲ 面對激烈的競爭,法國波爾多酒也嘗試改頭換面,變得更加容易親近。

Old Vines New Mind, Think Young Drink Young,這些不只是口號那麼簡單,而是大家熟悉的波爾多酒,希望在21世紀帶來新面貌。不單只抗衡新世界酒的競爭,也希望吸引更多年輕人品試。因此,最近波爾多葡萄酒行業協會(CIVB)便在城中熱捧的中環街市,搞了一個Pop-up Store,請來幾位Wine Educator作導賞,包括曾經開餐廳、又懂法文的Wilson Kwok,看看他眼中的波爾多新世代,有甚麼推介。

▲ 說得上波爾多的新世代,Wilson覺得今時今日的波爾多酒,酒標更加user friendly,有葡萄名字;沒有以前的講究排頭,酒標通常要有古堡的樣子,而且容易飲用,適合不同場合。

1。Ronan by Clinet, Bordeaux Blanc, 2019

如果說後生可畏,一定非Chateau Clinet的老闆Ronan Laborde莫屬,Wilson說無見過咁年輕的Union des grands Crus the Bordeaux(波爾多列級酒莊聯合會)的主席(2019年39歲出任主席)。波爾多出名紅酒,但他又會勇於嘗試,釀製白酒,並在酒標上清楚寫明葡萄成分,這在波爾多酒中少見。

▲ Ronan by Clinet, Bordeaux Blanc, 2019($245):這白酒細緻、鮮爽,Wilson欣賞它有結構。

▲ 葡萄成分,清楚可見。

2。Pins des Dunes , 2019

波爾多一向有釀製Rose,只是近年南部普羅旺斯的Rose更搶鏡。Wilson說,以前波爾多的Rose浸皮的時間較長,色澤也較深,現在順應潮流,減少橙皮的時間,出現了Provence的淺橙色。

釀製這Rose的酒莊,是頂頂大名Le Pin酒莊的Thienpont家族。Wilson覺得幾萬元的Le Pin紅酒都有人買,何況這製作認真、由Francois Thienpont主理的Rose。他說白酒有時候可能會令人覺得寡,但Rose就有骨幹、有色澤,不是那麼單薄,白至海鮮、紅至紅肉,都可以招架得住,百搭!

▲ Pins des Dunes , 2019($180)

3。Chateau Grand Village, 2018

這個酒標就很破格,不像一般的波爾多風格。而背後的掌舵人,正是右岸Pomerol的名莊Lafleur。Wilson說他喝了這品牌10多年,高興終於來到香港,單寧不會強硬,也有body,具大將之風,但又不是天價,而且比二軍酒的價錢還要便宜。

▲ Chateau Grand Village, 2018($450)

4。Loudenne, Les Jardins, Vin Biologique, Bordeaux Blanc, 2019

潮流興有機,Biologique就是有機的意思,Wilson說要連續3年得取得認證資格,才可以在Label上加入AB(Agriculture Biologique)的標籤。

▲ Loudenne, Les Jardins, Vin Biologique, Bordeaux Blanc, 2019($250):這款白酒芳香、乾爽,有礦物風味,可以作開胃酒,用來配菜。

▲ Label上AB(Agriculture Biologique)的標籤。

5。Dulong, Cremant de Bordeaux, Brut

對於氣泡酒,大家只認識香檳,其實在法國,香檳區以外的氣泡酒,都叫Cremant,與香檳的製作方法一樣嚴謹,二次發酵都在瓶內,只是葡萄用回該區常用的葡萄,像波爾多就用Sauvignon Blanc及Semillon。

「如果用多一點Semillon,Cremant會更滑,而Sauvignon Blanc就多了一點草青味。」Wilson還說,由於香檳區在北部,葡萄不會太熟,因此酸度亦比Cremant高,風格亦比較強烈。他希望透過今次的介紹,大家能重新認識香檳以外的氣泡酒。

▲ Dulong, Cremant de Bordeaux, Brut($225):這款Cremant de Bordeaux酸度適中,果味不俗,Wilson提議配creamy的生蠔,令蠔味更出眾。

6。Chateau Pey La Tour, Reserve, Vieilles Vignes, Bordeaux Superieur, 2017

Wilson說波爾多有9,000幾個酒莊,但大家只認識頭幾間,但其他酒莊其實質素亦不賴,性價比亦高。像這枝Pey La Tour,從酒標就可以了解到其特質,像Bordeaux Superieur是指酒精度較一般為高;Vieilles Vignes則是指老樹,而在波爾多,四、五十年才稱為老樹。

▲ Chateau Pey La Tour, Reserve, Vieilles Vignes, Bordeaux Superieur, 2017($325) :這紅酒有少許辛辣,具薄荷、黑朱古力的風味,收結有點火燙,但層次豐富,可口。

