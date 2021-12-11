重新發現法國波爾多酒 新世代葡萄酒中環街市Pop-up

▲ 面對激烈的競爭，法國波爾多酒也嘗試改頭換面，變得更加容易親近。

Old Vines New Mind, Think Young Drink Young，這些不只是口號那麼簡單，而是大家熟悉的波爾多酒，希望在21世紀帶來新面貌。不單只抗衡新世界酒的競爭，也希望吸引更多年輕人品試。因此，最近波爾多葡萄酒行業協會（CIVB）便在城中熱捧的中環街市，搞了一個Pop-up Store，請來幾位Wine Educator作導賞，包括曾經開餐廳、又懂法文的Wilson Kwok，看看他眼中的波爾多新世代，有甚麼推介。

▲ 說得上波爾多的新世代，Wilson覺得今時今日的波爾多酒，酒標更加user friendly，有葡萄名字；沒有以前的講究排頭，酒標通常要有古堡的樣子，而且容易飲用，適合不同場合。

１。Ronan by Clinet, Bordeaux Blanc, 2019

如果說後生可畏，一定非Chateau Clinet的老闆Ronan Laborde莫屬，Wilson說無見過咁年輕的Union des grands Crus the Bordeaux（波爾多列級酒莊聯合會）的主席（2019年39歲出任主席）。波爾多出名紅酒，但他又會勇於嘗試，釀製白酒，並在酒標上清楚寫明葡萄成分，這在波爾多酒中少見。

▲ Ronan by Clinet, Bordeaux Blanc, 2019（$245）:這白酒細緻、鮮爽，Wilson欣賞它有結構。

▲ 葡萄成分，清楚可見。

２。Pins des Dunes , 2019

波爾多一向有釀製Rose，只是近年南部普羅旺斯的Rose更搶鏡。Wilson說，以前波爾多的Rose浸皮的時間較長，色澤也較深，現在順應潮流，減少橙皮的時間，出現了Provence的淺橙色。

釀製這Rose的酒莊，是頂頂大名Le Pin酒莊的Thienpont家族。Wilson覺得幾萬元的Le Pin紅酒都有人買，何況這製作認真、由Francois Thienpont主理的Rose。他說白酒有時候可能會令人覺得寡，但Rose就有骨幹、有色澤，不是那麼單薄，白至海鮮、紅至紅肉，都可以招架得住，百搭！

▲ Pins des Dunes , 2019（$180）

３。Chateau Grand Village, 2018

這個酒標就很破格，不像一般的波爾多風格。而背後的掌舵人，正是右岸Pomerol的名莊Lafleur。Wilson說他喝了這品牌10多年，高興終於來到香港，單寧不會強硬，也有body，具大將之風，但又不是天價，而且比二軍酒的價錢還要便宜。

▲ Chateau Grand Village, 2018（$450）

４。Loudenne, Les Jardins, Vin Biologique, Bordeaux Blanc, 2019

潮流興有機，Biologique就是有機的意思，Wilson說要連續3年得取得認證資格，才可以在Label上加入AB（Agriculture Biologique）的標籤。

▲ Loudenne, Les Jardins, Vin Biologique, Bordeaux Blanc, 2019（$250）：這款白酒芳香、乾爽，有礦物風味，可以作開胃酒，用來配菜。

▲ Label上AB（Agriculture Biologique）的標籤。

５。Dulong, Cremant de Bordeaux, Brut

對於氣泡酒，大家只認識香檳，其實在法國，香檳區以外的氣泡酒，都叫Cremant，與香檳的製作方法一樣嚴謹，二次發酵都在瓶內，只是葡萄用回該區常用的葡萄，像波爾多就用Sauvignon Blanc及Semillon。

「如果用多一點Semillon，Cremant會更滑，而Sauvignon Blanc就多了一點草青味。」Wilson還說，由於香檳區在北部，葡萄不會太熟，因此酸度亦比Cremant高，風格亦比較強烈。他希望透過今次的介紹，大家能重新認識香檳以外的氣泡酒。

▲ Dulong, Cremant de Bordeaux, Brut（$225）：這款Cremant de Bordeaux酸度適中，果味不俗，Wilson提議配creamy的生蠔，令蠔味更出眾。

６。Chateau Pey La Tour, Reserve, Vieilles Vignes, Bordeaux Superieur, 2017

Wilson說波爾多有9,000幾個酒莊，但大家只認識頭幾間，但其他酒莊其實質素亦不賴，性價比亦高。像這枝Pey La Tour，從酒標就可以了解到其特質，像Bordeaux Superieur是指酒精度較一般為高；Vieilles Vignes則是指老樹，而在波爾多，四、五十年才稱為老樹。

▲ Chateau Pey La Tour, Reserve, Vieilles Vignes, Bordeaux Superieur, 2017（$325） ：這紅酒有少許辛辣，具薄荷、黑朱古力的風味，收結有點火燙，但層次豐富，可口。

Info

Rediscover Bordeaux Wines Pop-up Shop

日期：即日至12月16日

時間：12nn-9pm

地址：中環街市G14 Winelog

入場：免費

波爾多美酒周末導賞：$180/位，品試3款波爾多酒及送贈購物袋乙個

報名連結：https://www.eventhk.com/event/ngb2021/