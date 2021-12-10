【品味投資】百達翡麗 ｘ Tiffany & Co.名錶於明晚拍賣　最高估價900萬！

Tiffany & Co. 早前在社交平台Instagram宣布，為紀念百達翡麗（PATEK PHILIPPE）與蒂芙尼（Tiffany & Co.）已合作170周年，將會推出一款以經典Tiffany藍為錶盤、印有雙品牌名字的百達翡麗Nautilus型號5711／1A-018精鋼腕錶配Tiffany Blue錶盤，全球只有限量170枚！

這款Nautilus 5711的特別之處是，錶盤中的12點及6點鐘位置分別印上「PATEK PHILIPPE」及「Tiffany & Co.」雙品牌名稱。除此之外，此款紀念表背面的藍寶石水晶玻璃錶背還刻上「170th Anniversary 1851-2021 Tiffany & Co. - Patek Philippe」，以紀念170周年。

首枚將於明天紐約拍賣場拍賣

首隻名錶將於富藝斯紐約拍賣上拍賣，為香港時間星期六12月11日晚上11點拍賣，估價逾5萬美元（約389,975港元），所有收益將捐贈予大自然保護協會（The Nature Conservancy），作為保護生物的多樣性用途。其餘169枚則會在Tiffany & Co於美國三大城市的少數專賣店銷售。

Tiffany自1851年開始於美國市場經銷百達翡麗時計，時至今日，Tiffany仍是唯一獲得百達翡麗時計雙簽名殊榮的經銷商品牌，使得具備Tiffany雙品牌名稱的錶款在市場上一直深具價值，加上金鷹首次採用Tiffany Blue為錶盤，前所未見，深具收藏價值。

George Daniels陀飛輪懷錶亦成亮點

除了配有Tiffany Blue錶盤的百達翡麗Nautilus，該場拍賣亦將呈獻多枚備受矚目的亮點拍品，包括1隻極具歷史意義的George Daniels陀飛輪懷錶。這一款名錶由製錶大師George Daniels於1971年為鐘錶藏家Edward Hornby全手工打造，是1969至1974年間Daniels親手特製之極為罕有的首批八枚懷錶系列之一。而這一隻名錶的最低估價為60萬美元（約467.97萬港元）至120萬美元（約935.94萬港元）。

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責任編輯：區祖飛

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