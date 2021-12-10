  • 21°C
香港時間 : 20211210日 (週五) 20:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品味投資】百達翡麗 ｘ Tiffany & Co.名錶於明晚拍賣　最高估價900萬！

個人增值 19:16 2021/12/10

分享：

Tiffany & Co. 早前在社交平台Instagram宣布，為紀念百達翡麗（PATEK PHILIPPE）與蒂芙尼（Tiffany & Co.）已合作170周年，將會推出一款以經典Tiffany藍為錶盤、印有雙品牌名字的百達翡麗Nautilus型號5711／1A-018精鋼腕錶配Tiffany Blue錶盤，全球只有限量170枚！

這款Nautilus 5711的特別之處是，錶盤中的12點及6點鐘位置分別印上「PATEK PHILIPPE」及「Tiffany & Co.」雙品牌名稱。除此之外，此款紀念表背面的藍寶石水晶玻璃錶背還刻上「170th Anniversary 1851-2021 Tiffany & Co. - Patek Philippe」，以紀念170周年。

首枚將於明天紐約拍賣場拍賣

首隻名錶將於富藝斯紐約拍賣上拍賣，為香港時間星期六12月11日晚上11點拍賣，估價逾5萬美元（約389,975港元），所有收益將捐贈予大自然保護協會（The Nature Conservancy），作為保護生物的多樣性用途。其餘169枚則會在Tiffany & Co於美國三大城市的少數專賣店銷售。

Tiffany自1851年開始於美國市場經銷百達翡麗時計，時至今日，Tiffany仍是唯一獲得百達翡麗時計雙簽名殊榮的經銷商品牌，使得具備Tiffany雙品牌名稱的錶款在市場上一直深具價值，加上金鷹首次採用Tiffany Blue為錶盤，前所未見，深具收藏價值。

George Daniels陀飛輪懷錶亦成亮點

除了配有Tiffany Blue錶盤的百達翡麗Nautilus，該場拍賣亦將呈獻多枚備受矚目的亮點拍品，包括1隻極具歷史意義的George Daniels陀飛輪懷錶。這一款名錶由製錶大師George Daniels於1971年為鐘錶藏家Edward Hornby全手工打造，是1969至1974年間Daniels親手特製之極為罕有的首批八枚懷錶系列之一。而這一隻名錶的最低估價為60萬美元（約467.97萬港元）至120萬美元（約935.94萬港元）。

    點擊圖片放大

 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【品味投資】中國書畫拍賣總成交逾6億港元　焦點拍品張大千《雲山居隱》2,400萬成交
今日
【品味投資】中國書畫拍賣總成交逾6億港元　焦點拍品張大千《雲山居隱》2,400萬成交
【品味投資】余文樂拍賣珍藏被指「積木錶」　經估值鑑定　委託拍賣5項流程
2021/12/09
【品味投資】余文樂拍賣珍藏被指「積木錶」　經估值鑑定　委託拍賣5項流程
【品味投資】勞力士繼續稱霸！　2021全球最受歡迎手錶型號逐隻睇
2021/12/07
【品味投資】勞力士繼續稱霸！　2021全球最受歡迎手錶型號逐隻睇
【虛擬貨幣】24歲藝術家10個月賣500幅畫　靠NFT勁賺230萬
2021/12/07
【虛擬貨幣】24歲藝術家10個月賣500幅畫　靠NFT勁賺230萬
【品味投資】三得利宣布明年4月威士忌加價　最高升幅達28%
2021/12/03
【品味投資】三得利宣布明年4月威士忌加價　最高升幅達28%
港元 估價 商品 拍賣 鐘錶 香港 品牌 鐘錶 美國 社交平台

上一篇文章

做YouTuber好好賺？　靠慳儲錢未畢業搬離父母　混血網紅J Lou：我唔想靠屋企

下一篇文章

59歲手上只有30萬元積蓄　應如何為退休作部署？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北京冬奧】發行量少兼近年無紀念鈔　錢幣商料冬奧紀念鈔料可升值1倍
【北京冬奧】發行量少兼近年無紀念鈔　錢幣商料冬奧紀念鈔料可升值1倍
【虛擬貨幣】24歲藝術家10個月賣500幅畫　靠NFT勁賺230萬
【虛擬貨幣】24歲藝術家10個月賣500幅畫　靠NFT勁賺230萬
【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今日起接受認購　認購詳情及資格一覽
【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今日起接受認購　認購詳情及資格一覽
今日理財筆記 - 5旬夫婦有2層自住物業　應否為子女再買樓？
5旬夫婦有2層自住物業　應否為子女再買樓？
【財務自由】澳洲10歲女童創玩具生意　首月營業額156萬　15歲夠錢退休
【財務自由】澳洲10歲女童創玩具生意　首月營業額156萬　15歲夠錢退休
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款