【健康增值】訓練正確睡眠習慣可減低患抑鬱症機會　睡不着應起床活動

CNN美國有線電視新聞網引述一項新的臨床試驗發現，接受認知行為睡眠訓練，指出只要改掉壞習慣，讓身心為一夜好眠做好準備，有助預防失眠的老年人患上抑鬱症。

眾多研究已表明，美國加州大學洛杉磯分校醫學博士、大衞格芬學院精神病學和生物行為科學教授Dr. Michael Irwin指出，他參與一項研究，從隨機臨床試驗中，接受認知行為治療失眠的成年人患抑鬱症的可能性降低兩倍，如果失眠能持續緩解3年，患抑鬱症的可能性會降低83%。

治療師參與是關鍵

研究將291名60歲以上患有失眠但沒有抑鬱症的成年人隨機分為兩組。連續兩個月，對照組每周接受8周的基礎睡眠教育，教授睡眠衞生、健康睡眠的特徵、睡眠生物學以及壓力如何影響睡眠，但並無一對一的專業人員從旁培訓。另一組接受了一種稱為CBT-I的行為睡眠訓練，由訓練有素的治療師在小組中親自為測試者進行8星期治療。

這種治療方法的好處是，它使用了最基於證據的失眠行為治療方法CBT-I，它已被證明與安眠藥一樣有效、持續時間更長，並且更少的副作用。CBT-I只有5部分：刺激控制、睡眠限制、睡眠衞生、放鬆和認知行為療法。睡眠衞生和放鬆包括良好的睡眠習慣──每天在同一時間睡覺和起床、消除藍光和噪音、洗個熱水澡或做瑜伽放鬆、保持臥室涼爽，以及遠離電子設備。

助消除消極想法

Dr. Michael Irwin表示，很多人躺在床上擔心睡不着，然後把床變成了一個消極的空間。相反，人們被教導在10分鐘仍輾轉反側的話，應起床進行安靜、非刺激性的活動，直到睏了才回到床上。至於睡眠限制，包括限制一個人的睡眠時間，目的是要讓失眠患者定時起床，而不是任由他躺在床上隨意何時醒來。

兩個月後治療結束，研究人員隨後對這291人進行了3年的跟蹤調查，每個月都進行檢查以詢問抑鬱症的症狀。在睡眠治療師幫助下接受CBT-I培訓的那組人，在生活中依然實踐安睡之法，效果良好，約三分之一人在3年研究結束時，仍然沒有失眠。

僅接受睡眠教育的小組，雖在改善和治療失眠方面有適度效果，但改善並不持久，也難持續保持健康睡眠習慣。

導向正確健康睡眠習慣

Dr. Michael Irwin分析，CBT-I對人如此有效的原因，是因為有治療師協助那人導向正確健康睡眠習慣，作出這樣的改變是不容易的，有專業人士在旁協助勝過孤身作戰。所以就算懂得CBT-I應用內容，但當事人往往知易行難，對自己感到沮喪、失望或憤怒時，便不會繼續。

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：CNN：睡眠訓練可預防抑鬱症（收費文章）】

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