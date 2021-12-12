【ESG】男性仍主導港上市公司董事會　調查：近6成恒生綜指成分股已披露ESG資訊

致同（香港）會計師事務所發表的《香港企業管治調查報告》顯示，有58%的恒生綜合指數成分股公司披露已經及可能產生影響的重大氣候相關事宜；其中55%的公司亦有披露為應對氣候相關議題而採取的行動。此外，性別多元化亦是重要議題，惟報告顯示，香港上市公司董事會成員仍然以男性為主。

調查報告分別研究了來自12個行業、490間恒生綜合指數成分股公司的2020年度報告，以及453間恒生綜合指數成分股公司的2020年環境、社會及管治報告。

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ESG議題 改變企業營運

致同（香港）會計師事務所副管理合夥人夏其才表示，可持續發展、ESG和氣候變化相關議題將成為新常態，將大大改變企業的運營方式。他續指，鑑於2019冠狀病毒病疫情所帶來的不明朗因素與日俱增，不僅會看到更多ESG治理相關的法規，對業務持續營運計劃和風險管理的重視亦會增加。這些都與董事會推行有效的公司治理，以創造更高的商業價值相輔相成；企業急需做好準備，以迎接新時代。

調查顯示，提前採納措施以符合新披露要求的上市公司呈穩定增長趨勢。有58%的恒生綜合指數成分股公司披露已經及可能產生影響的重大氣候相關事宜。其中55%的公司亦有披露為應對氣候相關議題而採取的行動。

原材料＋電訊業 披露比率升

從行業角度分析，原材料業（83%）及電訊業（80%）公司的披露比率均有顯著提升，較2019年分別上升50個百分點及30個百分點，反映兩個行業均面對一定的氣候變化風險。

此外，金融公司的披露比率在2020年亦顯著上升23個百分點至61%，這可能得益於香港證監會等機構近年制定的綠色及可持續發展金融措施。不過，醫療保健及資訊科技公司的披露比率較低，分別只有33%及35%。

疫下公司管治 最憂市場風險

至於疫情影響全球營商環境，令公司的風險管理變得更加重要。調查報告顯示，在2020年有75%的恒生綜合指數成分股公司披露其主要風險，較2019年的74%略有上升。企業所面對的主要風險包括：市場風險（87%）、營運風險（76%）、財務風險（68%），而披露疾病風險為其中一項主要風險的公司百分比，由2019年的27%微升至2020年的29%。

作者：廖淑瑩

責任編輯：蕭寶玲

【原文：恒生綜指成分股 近6成披露氣候影響（收費文章）】

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