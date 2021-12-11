【理財個案】孫兒18歲正鬧離婚　太婆想守護曾孫可以點做？

讀者張婆婆今年91歲，剛當上了太婆，有一位三個月大的曾孫，但他的父母現在決定離婚，婚姻只維持了半年，而且雙方今年只剛好18歲。張婆婆明白他們年紀輕，心智仍未成熟，同時擔心自己孫兒可能在性格上有缺陷，怎麼可能有能力好好的照顧疼錫這曾孫兒呢？故查詢會否有一些理財產品可以助她守護曾孫呢？

張婆婆明白對一個人的守護其中一項最實際及最有效的手段就是錢。故此，張婆婆希望留一筆錢給這曾孫兒日後為他的福祉助一臂之力，這筆錢可能用於日後曾孫兒讀大學之用甚至更長遠的買樓結婚等等。建議張婆婆可以把這筆留給曾孫兒的錢，安排做一份有傳承作用的保單留給曾孫兒。

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勝在增長穩定

使用有傳承功能的保單把這筆錢留給曾孫兒有很多好處：首先，這保單可以把婆婆的錢穩定的增長下去，錢多了使日後對曾孫兒的守護能力大大的提升。雖然這種保單的每年增長幅度表面上不能和股票及基金相比。但勝在增長穩定，在複息效應及長時間的因素下，這筆錢到曾孫兒日後長大成人及需要使用的時候應該增長得非常可觀的。這樣婆婆對曾孫兒日後的守護威力會相應地被放大了很多很多。而這種傳承作用的保險不像其他投資工具需要很多時間和精力去打理。這會十分適合婆婆不放心把錢直接交給曾孫兒的父母去看管的擔心。

除此之外，有傳承功能的保單另一個好處是，財富從一代傳承至另一代的過程及手續非常簡單及幾乎零成本。因為現時新一代有承傳功能的保單都可以安排後續保單持有人。當現時的保單持有人仍然在生的時候，可以有效的控制及管理那份保單，例如部分提取現金作任何用途。當現任的保單持有人突然去世，後續保單持有人便會自動成為新的保單持有人。這樣那些財富便簡單直接的可以由一代傳至到下一代，省卻好多處理遺產的功夫。

較成立信託低成本

同時，此亦比成立信託的成本低很多。而且上一代在生的時候仍可以有效的管理這筆財富。所以十分方便。同時，新一代有傳承功能的保單，除了可以安排後續保單持有人之外，甚至可以安排後續受保人。

但是要為婆婆安排一份有傳承功能的保單給曾孫兒，比起安排一份由父母給兒女或祖父母給孫兒的保單複雜得多，因當中牽涉超過了三代的人。因在申請的過程中，保險公司規定曾孫的父母及其祖父母，即是婆婆的兒子新抱和孫兒孫新抱等人必須簽署同意書同意期相關申請。

但可惜家家有本難念的經，婆婆說他們家人之間的積怨很深，早已反目成仇，而且不理性得很，已表明不會合作簽同意書。而且孫兒和孫新抱正在鬧離婚當中，要他們合作處理相關申請難度相當之高。婆婆的案例子給筆者一個深刻的體會，也是大家值得深思的，凡事應該做的應盡早完成請勿拖延。若果張婆婆多年前已安排了相關的保險來保存財富，現在只是簡單的修改後備保單持有人及後備受保人便成事了，事情也不會這麼複雜。

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【原文：買傳承保單 守護曾孫兒（收費文章）】

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