  • 23°C
香港時間 : 20211211日 (週六) 16:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【健康增值】化驗師歷盡艱辛克服類固醇反彈　中藥治療濕疹「長期戰」靠家人支持

個人增值 15:00 2021/12/11

分享：

【健康增值】化驗師歷盡艱辛克服類固醇反彈　中藥治療濕疹「長期戰」靠家人支持

香港有不少人受濕疹困擾，每逢轉季乾燥或太潮濕都會導致反覆復發，並持續出現紅疹、水腫、脫皮及痕癢灼痛等症狀，令患者苦不堪言。任職醫務化驗師的吳小姐（Ca）自細就患有濕疹，不斷求醫，甚至要用上高濃度類固醇但仍未見成效。去年她決定轉以中醫治療，經歷近大半年的地獄式「類固醇反彈」期後，病情終見曙光，重過正常人生活。

正值花樣年華的Ca，從小一直受食物敏感困擾，試過吃雞蛋後誘發濕疹、哮喘及鼻敏感，關節位持續出現紅疹及痕癢等症狀，但因當年沒有太多有關濕疹的資訊，而且其症狀算輕微，於是她僅服用家庭醫生處方的治敏丸來控制。她十多歲時赴英國讀書，在當地濕疹更沒有發作，只是偶爾有需要才塗類固醇藥膏止癢。

不過，大約10年前她回流香港後，濕疹情況又開始變差，轉天氣時尤其厲害，她亦試過看西醫專科，以及做一系列的食物過敏測試，如IgE及IgG等，發現基本上僅剩白飯及薯仔等食物可吃。為了身體健康着想，Ca亦有跟足報告去戒口，但情況未見好轉，甚至一年比一年差，幸而濕疹主要波及身體及手腳，面部仍能倖免。

她經朋友介紹向皮膚科專科醫生求診，醫生指她以前「有需要才用類固醇」的方法是不妥，分別處方1:4及1:10的類固醇加凡士林藥膏給她。然而，Ca在長期使用高濃度及劑量的類固醇下，病情仍反反覆覆，身體狀況更是愈來愈差。於是她與家人商量後決定再找其他醫生求診，並處方免疫抑制劑及抗排斥藥膏給她。直至她有日發現身上突然出現一撻撻平坦且不痕癢的紅斑，就心知不妙。

靠浸浴戒類固醇癮

就在她近乎絕望之際，Ca決定試試看中醫。於是自去年8月尾起，她就開始了中醫療法，邊食中藥邊減類固醇，由起初隔日塗，逐步減至隔兩天、四天、七天不等，讓身體慢慢適應。「類固醇真的會上癮，一旦不塗就很辛苦，我會不停搔癢，又不停打冷震。面部開始甩皮，皮屑掉在眼鏡上，完全是頂硬上工作。中醫亦建議我不如停工休養，否則隨後出現的類固醇反彈期，我的身體未必承受得到，所以我10月中就暫停工作，專心治療。」

亦一如醫師所料，Ca很快就出現類固醇反彈現象。她甚至有種「在空氣中生存不到」的感覺，甫起身就要跳入裝滿死海鹽的浴缸一直浸10小時來紓緩。最嚴重時她甚至失去自理能力，一日兩餐要靠家人端到廁所裏餵，亦有近4個月不能外出，要用zoom跟中醫覆診。「每次覆診時我都哭着問醫師：我很辛苦了，何時會停？但他每次都跟我說，未夠辛苦，還陸續有來。」正如醫師所說，Ca於2月終於完全戒斷類固醇，但隨後的「黃金100日」，才是她一生中經歷過最可怕的日子。

捱過反彈期身體行先

噩夢過去，終見曙光來臨，Ca的身體在5月尾時開始好轉。「本身活在黑洞裏，仍有流黃水、有傷口，我自己是不知道的，是家人察覺我比以前多嘢講，較精神，可以外出覆診及注意身邊環境。但始終經過長期浸浴，令關節變差，就衍生其他痛症。」

註冊中醫師潘子剛診斷過許多濕疹個案，他認為濕疹的成因主要有幾方面。「許多時是關乎病人的體質及狀態、遺傳、情緒及飲食等，不能一概而論。例如有部分病人一出世消化系統會較差，產生的濕、熱、寒、毒或瘀等容易積聚內臟，會透過皮膚出現如濕疹等反應通知你。」

而潘醫師亦不諱言，以中藥治療濕疹是「長期戰」，接受治療期間要同時循序漸進戒掉類固醇，患者亦要有心理準備面對地獄式的類固醇反彈期。「不少濕疹重症患者是使用了類固醇多年，其實醫治他們的方法不難，最困難是令患者有心理準備身體會出現強烈反應，要有信心跨過這一步，並幫助他們在難熬的過程中減低辛苦，安心堅持下去。」

他也遇過不少濕疹案例是中途放棄：「由於要上班關係，有些人未過3個月便放棄，但濕疹患者想好轉的話，定時作息是必須的。加上家人及朋友諸多意見，令患者質疑治療的成效，其實最好是多鼓勵及支持他們，讓他們以積極及健康的心情抗病，才會事半功倍。」

 

作者：黃依情

責任編輯：李越樺、周美好

（節錄）

【原文：皮膚全潰爛出黃水浸浴10小時止痕 化驗師戒類固醇 靠中藥治濕疹

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【2022展望】百達料明年中國經濟增長放緩　上半年或再有一次降準
2021/12/10
【2022展望】百達料明年中國經濟增長放緩　上半年或再有一次降準
【人行降準】分析料人行將保持適度寬鬆幣策　明年兩會或要求加快公共財政支出
2021/12/09
【人行降準】分析料人行將保持適度寬鬆幣策　明年兩會或要求加快公共財政支出
【貧富懸殊】報告：最富有10%人擁全球76%財富　邊個地區貧富懸殊最嚴重？
2021/12/08
【貧富懸殊】報告：最富有10%人擁全球76%財富　邊個地區貧富懸殊最嚴重？
【Google搜尋榜】2021年香港熱搜財經話題　你今年Google過未？
2021/12/08
【Google搜尋榜】2021年香港熱搜財經話題　你今年Google過未？
【大灣區】大灣區發展宜善用政府資助　初創吸引融資　業務必須有獨特性
2021/12/08
【大灣區】大灣區發展宜善用政府資助　初創吸引融資　業務必須有獨特性
水腫 過敏 敏感 發燒 香港 鼻敏感 哮喘 中醫師 治療

下一篇文章

【職場調查】變種病毒Omicron蔓延美國　企業重返辦公室遙遙無期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北京冬奧】發行量少兼近年無紀念鈔　錢幣商料冬奧紀念鈔料可升值1倍
【北京冬奧】發行量少兼近年無紀念鈔　錢幣商料冬奧紀念鈔料可升值1倍
【財務自由】澳洲10歲女童創玩具生意　首月營業額156萬　15歲夠錢退休
【財務自由】澳洲10歲女童創玩具生意　首月營業額156萬　15歲夠錢退休
【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今日起接受認購　認購詳情及資格一覽
【北京冬奧】中銀冬奧紀念鈔今日起接受認購　認購詳情及資格一覽
【虛擬貨幣】24歲藝術家10個月賣500幅畫　靠NFT勁賺230萬
【虛擬貨幣】24歲藝術家10個月賣500幅畫　靠NFT勁賺230萬
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
今日理財筆記 - 59歲手上只有30萬元積蓄　應如何為退休作部署？
59歲手上只有30萬元積蓄　應如何為退休作部署？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款