▲ 【健康增值】化驗師歷盡艱辛克服類固醇反彈 中藥治療濕疹「長期戰」靠家人支持

香港有不少人受濕疹困擾，每逢轉季乾燥或太潮濕都會導致反覆復發，並持續出現紅疹、水腫、脫皮及痕癢灼痛等症狀，令患者苦不堪言。任職醫務化驗師的吳小姐（Ca）自細就患有濕疹，不斷求醫，甚至要用上高濃度類固醇但仍未見成效。去年她決定轉以中醫治療，經歷近大半年的地獄式「類固醇反彈」期後，病情終見曙光，重過正常人生活。

正值花樣年華的Ca，從小一直受食物敏感困擾，試過吃雞蛋後誘發濕疹、哮喘及鼻敏感，關節位持續出現紅疹及痕癢等症狀，但因當年沒有太多有關濕疹的資訊，而且其症狀算輕微，於是她僅服用家庭醫生處方的治敏丸來控制。她十多歲時赴英國讀書，在當地濕疹更沒有發作，只是偶爾有需要才塗類固醇藥膏止癢。

不過，大約10年前她回流香港後，濕疹情況又開始變差，轉天氣時尤其厲害，她亦試過看西醫專科，以及做一系列的食物過敏測試，如IgE及IgG等，發現基本上僅剩白飯及薯仔等食物可吃。為了身體健康着想，Ca亦有跟足報告去戒口，但情況未見好轉，甚至一年比一年差，幸而濕疹主要波及身體及手腳，面部仍能倖免。

她經朋友介紹向皮膚科專科醫生求診，醫生指她以前「有需要才用類固醇」的方法是不妥，分別處方1:4及1:10的類固醇加凡士林藥膏給她。然而，Ca在長期使用高濃度及劑量的類固醇下，病情仍反反覆覆，身體狀況更是愈來愈差。於是她與家人商量後決定再找其他醫生求診，並處方免疫抑制劑及抗排斥藥膏給她。直至她有日發現身上突然出現一撻撻平坦且不痕癢的紅斑，就心知不妙。

靠浸浴戒類固醇癮

就在她近乎絕望之際，Ca決定試試看中醫。於是自去年8月尾起，她就開始了中醫療法，邊食中藥邊減類固醇，由起初隔日塗，逐步減至隔兩天、四天、七天不等，讓身體慢慢適應。「類固醇真的會上癮，一旦不塗就很辛苦，我會不停搔癢，又不停打冷震。面部開始甩皮，皮屑掉在眼鏡上，完全是頂硬上工作。中醫亦建議我不如停工休養，否則隨後出現的類固醇反彈期，我的身體未必承受得到，所以我10月中就暫停工作，專心治療。」

亦一如醫師所料，Ca很快就出現類固醇反彈現象。她甚至有種「在空氣中生存不到」的感覺，甫起身就要跳入裝滿死海鹽的浴缸一直浸10小時來紓緩。最嚴重時她甚至失去自理能力，一日兩餐要靠家人端到廁所裏餵，亦有近4個月不能外出，要用zoom跟中醫覆診。「每次覆診時我都哭着問醫師：我很辛苦了，何時會停？但他每次都跟我說，未夠辛苦，還陸續有來。」正如醫師所說，Ca於2月終於完全戒斷類固醇，但隨後的「黃金100日」，才是她一生中經歷過最可怕的日子。

捱過反彈期身體行先

噩夢過去，終見曙光來臨，Ca的身體在5月尾時開始好轉。「本身活在黑洞裏，仍有流黃水、有傷口，我自己是不知道的，是家人察覺我比以前多嘢講，較精神，可以外出覆診及注意身邊環境。但始終經過長期浸浴，令關節變差，就衍生其他痛症。」

註冊中醫師潘子剛診斷過許多濕疹個案，他認為濕疹的成因主要有幾方面。「許多時是關乎病人的體質及狀態、遺傳、情緒及飲食等，不能一概而論。例如有部分病人一出世消化系統會較差，產生的濕、熱、寒、毒或瘀等容易積聚內臟，會透過皮膚出現如濕疹等反應通知你。」

而潘醫師亦不諱言，以中藥治療濕疹是「長期戰」，接受治療期間要同時循序漸進戒掉類固醇，患者亦要有心理準備面對地獄式的類固醇反彈期。「不少濕疹重症患者是使用了類固醇多年，其實醫治他們的方法不難，最困難是令患者有心理準備身體會出現強烈反應，要有信心跨過這一步，並幫助他們在難熬的過程中減低辛苦，安心堅持下去。」

他也遇過不少濕疹案例是中途放棄：「由於要上班關係，有些人未過3個月便放棄，但濕疹患者想好轉的話，定時作息是必須的。加上家人及朋友諸多意見，令患者質疑治療的成效，其實最好是多鼓勵及支持他們，讓他們以積極及健康的心情抗病，才會事半功倍。」

作者：黃依情

責任編輯：李越樺、周美好

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【原文：皮膚全潰爛出黃水浸浴10小時止痕 化驗師戒類固醇 靠中藥治濕疹】