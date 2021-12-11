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【好去處】利舞臺廣場梅艷芳光影特展　重溫百變天后梅艷芳演藝點滴

精明消費 10:00 2021/12/11

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電影《梅艷芳》正在上映中，作為梅艷芳的「夢舞台」利舞臺，今天已轉身為「利舞臺廣場」。廣場特別於即日起呈獻《Lee Theatre Presents Christmas Rouge x Anita》，粉絲們可遊走於利舞臺廣場矗立的華麗閃爍Music-Go-Round旋轉光影旅程裝置、禮頓中心期間限定Diva梅艷芳Gallery，重溫百變天后梅艷芳演藝點滴。

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禮頓中心期間限定Diva梅艷芳展

今次展覽除了見證梅姐廣東歌之轉變及重視傳承，同時見證香港時代變遷。利舞臺廣場Music-Go-Round的旋轉木馬概念連結她的音樂之緣，以象徵永恒的酒紅色為主調，配合瑰麗閃爍的華燈效果及場景，呈現梅姐於不同年代、不同藝術領域的天后風範。

Music-Go-Round分成6個主題區，由1982年新秀歌唱比賽開始，穿梭八、九十年代，至今年同名話題電影《梅艷芳》電影，或以相片或以表演服飾，以及互動的點唱機，讓梅迷細味偶像出眾的風采，同時令千禧世代認識梅姐，多角度呈現殿堂級歌后的演藝成就。

要了解梅艷芳跟利舞臺的緣份，也可走進禮頓中心的期間限定Diva梅艷芳Gallery，可以觀看有關《梅艷芳》攝製的花絮及重要紀錄，是地點、電影及人物的立體側寫。

「Lee Theatre Presents Christmas Rouge x Anita」：Music-Go-Round旋轉光影旅程/Diva梅艷芳 Gallery

日期：即日起至2022年1月2日
時間：11am至9pm
地點：利舞臺廣場地下/禮頓中心G10

想知更多香港好玩好地方，請留意好去處懶人包

 

作者、責任編輯：馮柏偉

【原文：利舞臺廣場呈獻 梅艷芳聖誕光影特展（收費文章）】

欄名 : 消費錦囊

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