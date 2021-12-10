【聖誕節2021】華置六商場聖誕優惠買$500送$500　綫上購物即減$10兼送禮品

隨着普天同慶的聖誕節臨近，華置旗下TheONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET及灣仔電腦城等6商場推出聖誕消費優惠。

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「綫下」獎賞：100%回贈

六商場將於12月12日至31日期間推出「聖誕消費100%回贈計劃」，顧客只要在The ONE Club或WINDSOR CLUB憑100積分預留名額，然後在六大商場的其中兩個商場（其中一個商場必須為The ONE或皇室堡）消費滿500元，並且讚好或追蹤六大商場之一的社交平台，即可獲得價值500元的商場購物現金券組合一份，回贈金額高達100%。The ONE Club及WINDSOR CLUB的預留名額各1,000個，先到先得，換完即止。

「綫上」獎賞：購物即減$10兼送禮品

為配合雙12購物節，於12月12日下午3時開始，「TheONE‧皇室堡‧新港中心eSHOP」網上商店將有新一批總值逾百萬元的商戶現金券上架，當中包括過往迅速售罄的i.t、玩具反斗城、八月花、牛角及Outback Steakhouse等現金券，再度以特惠價7折發售。

此外，於12月12日至31日更推出「雙12狂賞」活動，顧客只要於結帳時輸入優惠碼「XMAS12」，即可享有10元折扣，以及獲贈價值高達48元的雙妹嚜精選禮品。有關折扣及禮品共2,000份，先到先得，送完即止。

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責任編輯：鄭樂怡

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