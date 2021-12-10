做YouTuber好好賺？　靠慳儲錢未畢業搬離父母　混血網紅J Lou：我唔想靠屋企

在全民拍片的時代中，要突圍而出並非容易。中法混血YouTuber兼Instagramer J Lou（林欣）就憑着標緻的外表和搞笑形象，成功殺出一條血路，至今最多人瀏覽的影片是J Lou給媽媽看自己的性感照片，觀看人次超過600萬。自大學時開始拍片的J Lou，未畢業已有能力搬離父母，畢業後更選擇全職做YouTuber，以拍片為職業，不感令人問：究竟做YouTuber是否真的好好搵？

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J Lou笑言媽媽是個傳統的母親，當初開始拍YouTube時，雖然媽媽沒有反對，但也沒有支持。由於父母都是生意人，感受過事業不穩定的時候，因此不希望J Lou有一樣的人生。「在我成長期（媽媽）不斷提醒我長大後要做醫生或律師，要找一些穩定的工作做。」

YouTuber工作不穩定，有機會沒有收入，需要靠做副業維持，但亦有機會薪酬可達6位數字。J Lou直言，在網上可以找到醫生薪酬的統計數字，但做YouTube或Instagram是一個新職業，網上不會有這些數字，所以有時她也要說服媽媽自己現在做的工作也是一份「正當」職業。

未畢業已儲錢搬出來住

香港租金昂貴，打工仔都未必人人有能力搬出來自住，何況是個大學生？不過J Lou就證明了「有心無難事」，為了搬出去住，寧願不外食、不消費，朋友叫到也不去玩，在化妝店內想買唇膏，看到售200元就打消念頭，大學時幾乎天天過着極慳生活。

「當我想做一件事時便會用盡辦法做，靠補習100元一小時不足夠，我就去做小朋友面部彩繪，用100元買顏料套裝，再收600至1,000元做數小時。或者深夜做臨時保姆，總之會抓緊每個賺錢機會。」終於J Lou在畢業前儲夠錢，不靠家人任何幫助下，和男朋友夾份搬出去住。

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五位數創服裝品牌 望與粉絲有共鳴

J Lou雖然是混血兒，卻鍾愛吃中餐米飯，連她的粉絲社群都自稱為「Ricefam」。於是她便想以「#Ricefam」創造一個服裝品牌，設計一些衣服與粉絲分享，希望能和粉絲產生聯繫共鳴。「我覺得如果大家一起穿相同衣服會很開心，會有共鳴，很有趣，所以我就想做衣服。」

於是J Lou於2019年開始創業經營「#Ricefam」，花了約5位數，從找設計師設計公仔，到做網頁、印刷衣服，都是親力親為，卻不幸遇上疫情，未成功好好發展便要暫停。雖然現時只是經營網店，不過J Lou表示明年開始會再重新發展自家品牌，期望將來有機會可進軍實體店。

記者：嚴熹曼

場地提供：AMARE Bistro and Wine

服裝：GIAMBATTISTAVALLIPARIS from Yoox

髮型設計：Rikko Lee

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