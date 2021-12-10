「安心出行」強制使用　無機一族如何是好？

全港市民已於昨日（12月9日）起，進入餐廳前必須掃描「安心出行」二維碼（QR code）才可堂食。政府強制市民在餐廳用餐必須使用智能手機掃安心出行安排，造就了平常不怎麼起眼的二手手機銷售市場，不少供應商貨源賣清光，這也反映了不少市民多買一部手機作掃碼之用。

薑餅人知道不少朋友都因為安心出行成為雙手機一族，當然各有原因。當中最主要的原因便是為免手機沒電「無飯開」吧。因為沒有掃碼便不能堂食嘛。

手機冇電冇得堂食 人手兩機成新常態

這項新政策讓不少人主動的去找廉價的二手手機，讓不少相關相戶生意突然爆升。就以薑餅人曾經光顧的Phone2Phone為例，這家公司在疫情之前的客戶都是一眾手機玩家，以銷售經典型號的手機為賣點。

而在安心出行掃碼新政推出後，該店便立即從日本及其他市場搜羅支援安心的智能手機，並以超低價發售。不少日系非常精美的智能手機售價只須500元。該店更在社交平台指出，近日因應銷售情況急升，單日需要寄送的訂單更高達破紀錄的130張。

至於另一間薑餅人曾光顧的二手手機網店OLA，不少低價Android手機都已被搶購一空，相反iPhone可能因為價格較貴而仍有供應。 這間公司是本地初創企業，專門從日本及其他市場購入二手機作翻新後再出售。

冇手機者面對「安心出行」新政策如何是好

今次強制掃碼政策除了令二手機市場蓬勃起來之外，還揭露了香港儘管號稱世界手機滲透率最高的地方，但仍然有數以十萬計的人是身無智能手機。

政府對這批無手機人士視而不見，以為政策公佈後這些人便會自行買機守法。但問題是這些人連買飯的錢也可能成疑，要如何讓他們買一部只供掃碼的智能耭？

政府公開呼籲電訊商要為無能力出機上台的長者提供優惠，讓他們可以遵守防疫要求，並藉機拉近數碼鴻溝。薑餅人對領導人的說話甚感無奈。

政府作為照顧廣大市場的權力核心，竟然要求民眾自行解決因為新政推行衍生的問題。因此，長者沒有手機便要營運商提供優惠，而不是由政府帶頭主動向無機者贈予手機來配合新政。

政府做決策 市民自己諗辦法

政府明知社會上有人無能力買手機，便應在政策公佈時宣佈已預留一定數量的手機贈予有需要人士， 而不是公佈後社會有反彈才透過馬會聯絡四大網絡商採購手機和電話卡。

而營運商本身亦可趁機考慮，將這類支援服務恒常化，例如讓有能力的客戶以增值服務方式，贊助有需要人士的手機月費計劃，或將用戶每月用剩的手機上網數據用量轉贈有長者或學生，這都是簡單直接的方式去拉近數碼鴻溝。