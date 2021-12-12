【聖誕節2021】灣仔會展推聖誕自助餐　12月16日或之前預訂享85折

今個聖誕節，灣仔香港會議展覽中心的薈景餐廳推出聖誕節日主題自助午餐及晚餐，於12月16日或之前購買12月24日、25日自助餐餐券，可享85折早鳥優惠。12月17日至23日購買可享9折優惠。

薈景的廚師團隊打造多款聖誕美食，包括以低溫烤焗、外皮金黃脆身的燒火雞胸；加入丁香和菠蘿，再掃上蜜糖烤焗的菠蘿蜂蜜燒火腿；還有肉味濃郁的燒特級牛肉，以及外脆內嫩的香煎鴨肝等。除聖誕熱盤外，環球海鮮凍盤如波士頓龍蝦和新西蘭青口等，都是一眾海鮮迷不容錯過的菜式。

聖誕主題的甜點更是點睛之作，包括廚師秘製的聖誕樹頭蛋糕和傳統的聖誕花環（乾果蛋糕）、造型趣致的聖誕鹿仔（士多啤梨大黃及白朱古力慕絲）和以雪人模樣呈現的慕絲蛋糕。

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在聖誕節期間，薈景會變身成節日盛宴的歡樂天地，有繽紛聖誕樹，及可愛造型的小雪人，洋溢着愉快的氣氛。於指定日子及時段，聖誕老人更會現身響起聖誕鐘聲，為小朋友送上小禮物，分享佳節喜悅。

會展薈景聖誕節日主題自助午餐及晚餐 原價價錢（12月24日及25日） 午餐：成人598元、小童448元

晚餐：成人858元、小童578元 電話：2582 734

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作者、責任編輯：招美寶

【原文：灣仔會展推出聖誕自助餐 早鳥優惠可享85折（收費文章）】